Apple показала iPhone 17

Корпорация Apple Inc. представила линейку iPhone 17. Наиболее заметной новинкой стал iPhone 17 Air — первая за несколько лет полностью новая модель смартфона компании. Это самый тонкий и, по заявлению производителя, самый прочный iPhone.

Air получил корпус толщиной 5,6 мм, 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, а также A19 Pro — самый мощный на данный момент чип для смартфонов. Батареи тонкому Air хватит на день использования, а с MagSafe-пауэрбанком он сможет проигрывать видео 40 часов.

Базовый iPhone 17 получил увеличенный с 6,1 до 6,3 дюймов дисплей с частотой 120 Гц, теперь он не уступает флагманским моделям. Камера — двойная: основной и ультраширокоугольный модули, оба на 48 Мп.

Также Apple представила смартфоны iPhone 17 Pro и Pro Max. У них по-прежнему будут экраны размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Основной корпус старших моделей выполнен из алюминия и титана, на задней панели — стеклянная площадка для беспроводной зарядки. По заявлениям Apple, новые Pro-версии iPhone получили лучшую батарею среди смартфонов компании — она обеспечивает до 39 часов просмотра видео.

Также на презентации были представлены наушники AirPods Pro 3 и несколько версий новых часов Apple Watch.

