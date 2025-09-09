«Просто дайте мне остроумную реплику». Лучшие роли Хью Гранта

Главному британскому герою-любовнику 90-х Хью Гранту исполнилось 65 лет. Он прославился благодаря многочисленным романтическим комедиям и громкому скандалу 1995 года, когда его застали с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде.

Хью Грант родился 9 сентября 1960 года в Лондоне в семье отставного военного и школьной учительницы, преподававшей латынь, французский язык и музыку. В школе он отличался отличной успеваемостью, занимался крикетом, регби и футболом. В 1979 году Хью Грант поступил в Нью-Колледж в Оксфорде на отделение английской литературы. Там он присоединился к любительскому театру, где сыграл в шекспировской комедии «Двенадцатая ночь». В 1982-м году он исполнил одну из главных ролей в фильме «Привилегированный» — это была первая лента оксфордской киностудии Oxford Film Foundation.

К актерской профессии Хью Грант всегда относился пренебрежительно и не собирался строить большую карьеру в кино и театре. Когда на премьере «Привилегированного» в Лондоне он получил предложение агента о сотрудничестве, то поначалу отказался. А потом подумал, что актерство поможет ему подзаработать. Вскоре он начал играть маленькие роли в театре и от скуки сколотил актерскую труппу, с которой давал комедии в пабах.

В конце 80-х Хью Грант начал сниматься в кино и на телевидении. А первая слава пришла к нему после комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». С нее и начнем список лучших ролей актера.