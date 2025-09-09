На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Просто дайте мне остроумную реплику». Лучшие роли Хью Гранта

true
true
true
,

Главному британскому герою-любовнику 90-х Хью Гранту исполнилось 65 лет. Он прославился благодаря многочисленным романтическим комедиям и громкому скандалу 1995 года, когда его застали с проституткой на бульваре Сансет в Голливуде.

Хью Грант родился 9 сентября 1960 года в Лондоне в семье отставного военного и школьной учительницы, преподававшей латынь, французский язык и музыку. В школе он отличался отличной успеваемостью, занимался крикетом, регби и футболом. В 1979 году Хью Грант поступил в Нью-Колледж в Оксфорде на отделение английской литературы. Там он присоединился к любительскому театру, где сыграл в шекспировской комедии «Двенадцатая ночь». В 1982-м году он исполнил одну из главных ролей в фильме «Привилегированный» — это была первая лента оксфордской киностудии Oxford Film Foundation.

К актерской профессии Хью Грант всегда относился пренебрежительно и не собирался строить большую карьеру в кино и театре. Когда на премьере «Привилегированного» в Лондоне он получил предложение агента о сотрудничестве, то поначалу отказался. А потом подумал, что актерство поможет ему подзаработать. Вскоре он начал играть маленькие роли в театре и от скуки сколотил актерскую труппу, с которой давал комедии в пабах.

В конце 80-х Хью Грант начал сниматься в кино и на телевидении. А первая слава пришла к нему после комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». С нее и начнем список лучших ролей актера.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами