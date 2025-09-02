Муза Олега Табакова: Марине Зудиной — 60

Марина Зудина родилась 3 сентября 1965 года в Москве в семье журналиста и учительницы музыки. В детстве будущая актриса не показывала таланта в творчестве, однако ее мать упорно занималась с ней, чтобы развить способности. Сначала она хотела быть оперной певицей, затем балериной, а после актрисой. Зудина мечтала учиться только у Олега Табакова. В 16 лет она все же попала на курс к Табакову в ГИТИС, а затем и в его труппу Московского театра-студии.

В студенческие годы Зудина заводит роман с Табаковым, тогда он был еще женат. Они поженились через десять лет, у пары двое детей. Их сын Павел Табаков также стал успешным актером.

Марина Зудина играет в театре и снимается в кино. Она наиболее известна по ролям в сериалах «Содержанки» и «Лада Голд».

В одном из интервью Зудина призналась, что ее часто поздравляют композицией Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Она считает эту песню символом ее дня рождения.