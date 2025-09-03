На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Всегда на взводе: самые яркие роли актера Чарли Шина

true
true
true
,

Чарли Шину исполнилось 60 лет. Он является одним из самых скандальных представителей актерской семьи (и Голливуда в целом), глава которой — его отец Мартин Шин (настоящее имя — Рамон Эстевес). Все четверо детей Шина-старшего — Эмилио, Рамон, Рене и Карлос — стали актерами. Но псевдоним взял лишь младший из них — Карлос, превратившийся в Чарли Шина.

Актер родился 3 сентября 1965 года в Нью-Йорке. Еще в детстве переехал с семьей в Калифорнию, ходил в школу в Санта-Монике вместе с Робертом Дауни – младшим. Заинтересовавшись кино в старших классах, он начал снимать любительские фильмы вместе со старшим братом Эмилио и школьными друзьями Робом Лоу и Шоном Пенном. За несколько недель до окончания школы будущего Чарли Шина выгнали за плохую успеваемость и прогулы. Тогда он твердо решил стать актером.

Его карьера сложилась противоречиво: Чарли Шин и во взрослом возрасте отличался плохим поведением. Тем не менее – он прославился и как талантливый актер, который особенно ярко проявляет себя в комедийном жанре. Наркозависимость, измены, скандалы, романы с порнозвездами создали ему не лучшую репутацию. В 2015 году Шин заразился ВИЧ от случайной незащищенной связи. По его словам, он «в ту ночь был или слишком пьян, или просто лень стало — и вот он, результат».

Какие фильмы и сериалы с Чарли Шином надо смотреть — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами