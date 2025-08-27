В Венеции открыли кинофестиваль: лучшие наряды красной дорожки

82-й Международный Венецианский кинофестиваль начал свою работу 27 августа. Жюри в этом году возглавляет режиссер Александр Пэйн.

Фильмом открытия стала новая работа Паоло Соррентино «Благодать», главную роль там исполняет Тони Сервилло, а в центре сюжета — вымышленный президент Итальянской Республики Мариано Де Сантис.

В основном конкурсе будут представлены драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» об отношениях взрослых детей и их стареющих родителей, а также политический триллер Оливье Ассайаса по мотивам одноименного романа Джуалиано да Эмполи. Кроме того, за награды будут бороться ленты Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука.

В день открытия почетный приз «Золотой лев» вручили немецкому режиссеру Вернеру Херцогу – за выдающийся вклад в кинематограф. Его новый док «Слоны-призраки» о поисках таинственного стада слонов, предположительно обитающих в высокогорье Анголы, будет показан вне конкурса.

На красной дорожке были замечены Джордж и Амаль Клуни, Адам Сэндлер, Кейт Бланшет, Тильда Суинтон, супермодель Хайди Клум с дочерью, Барбара Палвин и другие звезды. Лучшие фото – в нашей галерее.