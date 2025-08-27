На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

В Венеции открыли кинофестиваль: лучшие наряды красной дорожки

true
true
true
,

82-й Международный Венецианский кинофестиваль начал свою работу 27 августа. Жюри в этом году возглавляет режиссер Александр Пэйн.

Фильмом открытия стала новая работа Паоло Соррентино «Благодать», главную роль там исполняет Тони Сервилло, а в центре сюжета — вымышленный президент Итальянской Республики Мариано Де Сантис.

В основном конкурсе будут представлены драмеди Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» об отношениях взрослых детей и их стареющих родителей, а также политический триллер Оливье Ассайаса по мотивам одноименного романа Джуалиано да Эмполи. Кроме того, за награды будут бороться ленты Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пака Чхан-ука.

В день открытия почетный приз «Золотой лев» вручили немецкому режиссеру Вернеру Херцогу – за выдающийся вклад в кинематограф. Его новый док «Слоны-призраки» о поисках таинственного стада слонов, предположительно обитающих в высокогорье Анголы, будет показан вне конкурса.

На красной дорожке были замечены Джордж и Амаль Клуни, Адам Сэндлер, Кейт Бланшет, Тильда Суинтон, супермодель Хайди Клум с дочерью, Барбара Палвин и другие звезды. Лучшие фото – в нашей галерее.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами