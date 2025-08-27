На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Трое погибли в лифте: как загорелась Останкинская башня

true
true
true

Вечером 27 августа 2000 года на высоте 460 м произошло короткое замыкание аппаратуры, после чего в Останкинской башне начался пожар. Жительница соседнего дома увидела дым и сообщила в экстренные службы, но ей пригрозили штрафом за ложный вызов. Затем и другие очевидцы начали вызывать пожарных.

В тот день в ресторане в Останкинской башне был банкет, на котором присутствовали около 300 человек с детьми. Сотрудники быстро отреагировали, дали детям шарики и повели всех вниз. Операцию по эвакуации возглавил замначальника ресторанно-экскурсионного комплекса Гарри Поляков. Он же спускал людей вниз на работающих лифтах.

Для тушения пожара привлекли даже вертолет, но огонь лишь усиливался. Через несколько часов после начала возгорания с высоты 460 м рухнули три лифта. В одном из них находились сотрудник пожарной охраны, заместитель начальника УГПС Северо‑Восточного округа полковник Владимир Арсюков, слесарь-ремонтник Александр Шипилин и лифтер Светлана Лосева.

Лосева за три дня до пожара вышла замуж, она не должна была работать в день трагедии, ее попросили подменить коллегу. Шипилин также вышел не в свою смену: его разбудила жена, сказала, что горит Останкинская башня, и он пошел помогать. Вероятно, они пытались доставить пожароустойчивый асбестовый лист на один из этажей. Коллеги начали подниматься на лифте, но он застрял. У них был один противогаз, через который они по очереди дышали. Они сообщили обо всем по рации, но спасти их не успели — лифты упали.

Многие телеканалы на время перестали работать. Жители близлежащих домов переживали, что башня может рухнуть, так как пожар долгое время не получалось потушить. В итоге спасатели ликвидировали возгорание, а специалисты устранили последствия, башня осталась стоять.

Во время пожара неизвестные вынесли из ресторана дорогой алкоголь и сувениры, их так и не нашли. Само заведение восстановили только через 16 лет.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами