20 лучших российских фильмов в истории

«Вот скажи мне, Марк Романов, что это за рейтинг? Разве тут не должно быть Балабанова, Быкова, еще больше Звягинцева, «Утомленных солнцем», «Ширли-мырли»?» — спросите вы, долистав до конца списка. И будете правы — данный топ являет собой абсолютную вкусовщину.

Но кино на то и существует, чтобы каждая его частичка отзывалась в сердцах каждого из нас по-разному, восхищала и вызывала негодование, бросала в слезы, смех, пугала до жути. И, конечно, давала почву для дискуссий, в которых может поучаствовать любой, посмотревший тот или иной фильм.

26 августа отмечается День российского кино, и по этому случаю «Газета.Ru» представляет — субъективный! — рейтинг лучших отечественных лент в истории (из числа тех, что вышли не ранее 1992 года).

