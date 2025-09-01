На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

День знаний: как прошли школьные линейки в России

true
true
true
,

1 сентября по всей России прошли торжественные школьные линейки в честь Дня знаний. В этом году школы приняли 18 млн учеников, из которых 1,5 млн человек — первоклассники.

Торжественные линейки могут проходить на улице и в помещении школы, это зависит от погодных условий и администрации учебного заведения, объяснили в Минпросвещения. Ведомство рекомендовало школам привлечь охрану для обеспечения безопасности мероприятия. Также на линейках дежурили медицинские работники.

На школьных линейках поднимали флаг РФ и исполняли гимн. Кроме этого, у всех школьников был урок «Разговоры о важном», темой которого станет «Зачем человеку учиться?».

Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся и учителей с началом нового учебного года. Он заявил, что школьникам необходимо изучать историю России с применением современных технологий, но при этом сохранять самостоятельность мышления.

Законодатели постарались снизить стресс и нагрузку на детей, поэтому в новом году их ждет меньше домашних заданий и контрольных работ. При этом в некоторых школах могут начать ставить оценки за поведение. Также в новом учебном году ученики пришли в школу в форме, которая соответствует стандарту. За несоответствие ГОСТу могут даже снизить балл за поведение.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами