Больше не один дома: как сложилась судьба Маколея Калкина

Маколей Калкин прославился на весь мир в возрасте 10 лет, став самым популярным на свете ребенком-актером, но уже в 14 «ушел на пенсию». Спустя долгие годы, в августе 2020-го, он опубликовал твит: «Привет, ребята, хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите». Эта запись вошла в десятку самых популярных в мире.

Те, кто смотрел «Один дома» на видеокассете, и правда могут почувствовать себя старыми. Много лет мы следили за эволюцией Калкина из хорошенького мальчика в странного юношу, а потом – в небрежного молодого мужчину с потерянным взглядом человека, у которого не было нормального детства.

Сегодня Маколею Калкину 45: он молодой отец, который время от времени появляется в сериалах и рекламных роликах и выглядит вполне счастливым. Как менялся Маколей Калкин — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».