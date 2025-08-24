Отрубленная голова и украденное белье: жизнь и карьера Клаудии Шиффер

В 90-е Клаудия Шиффер входила в число пяти главных супермоделей мира. Вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон она занимала обложки всех модных журналов, появлялась на рекламных плакатах крупнейших брендов и выходила на подиумы самых известных модных домов. Из всех своих коллег она была самой серьезной и работоспособной: модель не раз признавалась, что главное для нее — выдать хороший результат.

Сегодня она — мать троих детей, дизайнер коллекции керамики, которую выпускает в сотрудничестве с португальским брендом Bordallo Pinheiro, и посол доброй воли ЮНЭСКО. Она редко появляется на подиумах и обложках журналов и признается в интервью, что ей важнее хорошо провести время с семьей, чем сняться в большой рекламной кампании.

25 августа Клаудии Шиффер исполнилось 55 лет. Как сложилась ее жизнь и карьера, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».