Чумовая пятница Линдси Лохан. Как менялась одна из самых скандальных звезд Голливуда?

Фильм «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан выйдет в России 14 августа
14 августа в России начнут показывать (в рамках параллельного проката) один из самых обсуждаемых фильмов этого лета — комедию «Чумовая пятница 2». Это сиквел ленты 2003 года, где девушка-бунтарка Анна в исполнении Линдси Лохан менялась телами со своей матерью Тесс (Джейми Ли Кертис), которая была против ее увлечения роком — и при этом бесила дочь планами вновь жениться. В новой части к своим ролям вернулись и Лохан, и Кертис, без обмена телами тоже не обошлось: на сей раз Анна временно вселится уже в свою дочь, а Тесс — в дочь жениха героини Лохан.

На момент выхода оригинальной ленты Линдси Лохан было 17 лет. Актриса, тогда одна из главных звезд-подростков Голливуда, во время съемок, думается, решила, что одной «Чумовой пятницы» ей не хватит, — и ушла в длительный отрыв в реальной жизни. Алкоголь, наркотики, мировой рекорд по числу попаданий в ДТП, хамское поведение по отношению к простым людям (в СМИ его в шутку называли «недиснеевским»), принудительный трансфер в рехаб. Все это, казалось, нарисовало окончательный крест на многообещающей карьере Линдси и поставило ее в один ряд с проведшим слишком много времени дома в одиночку Маколеем Калкиным — другим звездным ребенком, не справившимся с ранней славой.

Сейчас Лохан 39 — и она, судя по всему, совладала с проблемами юности. Актриса перестала злоупотреблять алкоголем, минимизировала скандалы вокруг себя, вышла замуж, родила ребенка, начала снова активно сниматься.

Как менялась Линдси Лохан — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

