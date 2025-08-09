Умер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни

По предварительным данным, причина смерти — онкологическое заболевание. Кроме того, Краско боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Несколько лет назад Краско перенес инсульт, он не чувствовал всю левую часть тела и лица.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Народный артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

Жизнь и карьера Краско — в фотогалерее «Газеты.Ru».