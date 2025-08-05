Дибровы разводятся? Супруга телеведущего могла уйти к миллиардеру

По данным Telegram-канала «Трапезник», ночью телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно угостил других посетителей пивом в Iggy Pub. Летом в СМИ появились сообщения, что он якобы разводится со своей молодой супругой Полиной. По неуточненной информации, женщина ушла к мужу своей близкой подруги — миллиардеру Роману Товстику.

Дибровы познакомились, когда Полине было 17 лет, их разница в возрасте составляет 30 лет. Раньше ходили слухи, что телеведущий постоянно изменяет молодой супруге, он даже намекал на это в интервью. О возможной неверности Полины никто не говорил.

В конце июля подруга Дибровой, жена миллиардера, мать шестерых детей, участница Ironman Елена Товстик в соцсетях намекнула на суицид из-за предательства мужа. По ее словам, супруг разрушил семью и ушел к подруге. Юрист Екатерина Гордон уже пообещала защищать женщину во время бракоразводного процесса, так как незадолго до развода супруги заключили брачный договор. Миллиардер Роман Товстик намерен забрать детей себе, потому что мать якобы не занимается ими. У Дибровых также есть трое малолетних детей.

«Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачный контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим…Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки и контакты, взломали аккаунты… Ты без денег, обманутая и преданная; с отнятой дочкой и сыном, которым лгут про тебя… Тебя отправили якобы ''отдохнуть'', чтобы за спиной подать иск… И ты очень наивная, не скопившая ни рубля. Но больше с тобой так нельзя! Вся страна за тебя!» – написала Гордон.

По слухам, в начале 2025 года Товстик предложил помочь в развитии женского клуба Дибровой. После этого он снял дом по соседству с телеведущим.

Светская львица Анна Калашникова предположила, что Диброва решила уйти от мужа в связи с его нестабильным финансовым положением. Она также думает, что Товстик красиво ухаживал за Полиной.