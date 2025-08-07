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Убийца, супергерой и скандальная телеведущая: лучшие роли Шарлиз Терон

Актрисе Шарлиз Терон исполнилось 50 лет
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Одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, лауреатке многочисленных кинопремий и многолетнему «лицу» Dior Шарлиз Терон исполнилось 50 лет.

Она родилась 7 августа 1975 года в городе Бенони в ЮАР в семье африканеров, потомков французских, голландских и немецких колонистов.

Детство ее было несчастливым: девочка регулярно болела желтухой, отчего передние молочные зубы выпали, а постоянные выросли только в 10 лет. Когда Шарлиз Терон было 15, мать была вынуждена застрелить ее отца-алкоголика, чтобы защититься от нападения — она избежала тюрьмы, поскольку действия признали самообороной. С 13 лет будущая актриса училась в интернате — позже она вспоминала не без удовольствия, как бегала босиком по грязным лужам и не имела развлечений в виде игровых консолей и компьютера.

В возрасте 16 лет Шарлиз Терон подписала модельный контракт и уехала с матерью сначала в Европу, а затем в США, где поступила в балетную школу. В 1994 году мать купила ей билет в один конец в Лос-Анджелес. Первое время Шарлиз Терон жила в дешевом мотеле и практически голодала. Однажды в банке на Голливудском бульваре во время перепалки со служащим из-за невозможности обналичить чек Шарлиз Терон попалась на глаза агенту по поиску талантов Джону Кросби. Он помог ей с деньгами, дал визитную карточку и устроил в актерскую школу. Уже в 1995-м у нее была роль без слов в фильме ужасов «Дети кукурузы 3: Городская жатва».

Это было только началом блестящей карьеры Шарлиз Терон. Лучшие роли актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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