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Дача вместо съемок: Марине Могилевской — 55

Актриса Марина Могилевская отмечает 55-летие
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Актриса Марина Могилевская родилась 6 августа 1970 года в Тюменской области. Ее родители развелись, когда она была ребенком. Отец устроился научным сотрудником и переехал жить в Киев, а Могилевская с матерью — в Дубну Московской области. В школьные годы актрисе хорошо давались языки, поэтому она готовилась к поступлению в МГИМО, но не прошла по конкурсу. Могилевская вспоминала, что решила поступать в такой престижный вуз только из-за мамы: актриса хотела ее порадовать. После неудачи Могилевская переехала в Киев к отцу, поступив в Институт народного хозяйства на экономиста.

В Киеве Могилевская гуляла с отцом, когда к ним подошел режиссер фильма «Каменная душа» Станислав Клименко. Он предложил ей сняться в главной роли в его фильме. Критики высоко оценили картину, она пользовалась успехом у зрителей, а Могилевской начали поступать предложения поработать и в других фильмах.

Она решила отучиться в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, совмещая образование со съемками. После окончания Могилевская переехала в Москву, где сначала работала на телевидении, а затем стала сниматься в фильмах и сериалах. Известность ей принесли роли в сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская». Она также снималась в «Русских амазонках», «Склифосовском», «Кухне». Какое-то время Могилевская работала в Театре имени Леси Украинки в Киеве, а затем начала играть в антрепризных постановках по всей России.

Могилевская была дважды замужем. Первым супругом стал оператор, а вторым — продюсер Александр Акопов. В 2011 году в 41-летнем возрасте Могилевская родила дочь, имя ее отца она не раскрывает.

«Вся в меня — голубоглазая брюнетка! С появлением Машеньки я поняла, что раньше не жила, а существовала. Узнав о беременности, сразу же изменила ритм жизни: отказалась от съемок и гастролей, спала, развлекалась и разрешала себе все, что захочется. И чувствовала себя при этом невероятно красивой!» — говорила Могилевская в одном из интервью.

Актриса сделала контурную пластику лица, а затем увлекалась косметологией. После одного из уколов у нее случился аллергический приступ. На восстановление ушло полгода.

В 2021 году Могилевская пропала с экранов и перестала посещать светские мероприятия, но в 2024-м появилась в мини-сериале «В тени больших чисел». Сама актриса рассказала, что предпочитает проводить время на даче.

«Для меня дача хороша не только тем, что это такое место, которое находится на свежем воздухе. <...> Для меня это лучший отдых, потому что когда я делаю что-то физически, допустим, крашу забор, то я совершенно выбрасываю из головы все проблемы, куда-то в это время они улетучиваются», — признавалась она.

Жизнь и карьера Марины Могилевской — в галерее «Газеты.Ru».

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