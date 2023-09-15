Подведены итоги Восточного экономического форума – 2023

Во Владивостоке 10–13 сентября состоялся VIII Восточный экономический форум. В рамках Форума прошло более 100 сессий основной деловой программы, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки. Участниками стали более 700 спикеров и модераторов. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Программа Форума в этом году была разделена на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости». Тема ВЭФ-2023 – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, участие в котором принял Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. В своем выступлении российский лидер затронул наиболее важные темы как дальнейшего развития дальневосточных территорий, так и положение дел в глобальной экономике и промышленности.

«Дальневосточный федеральный округ – это 40 процентов территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика. Мы это хорошо понимаем. И потому хочу повторить то, о чем говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 года, и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока – это наш абсолютный приоритет на весь XXI век, общая ответственность и работа Правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний как с государственным участием, так и абсолютно частных», – заявил Владимир Путин.

Кроме того, на полях Форума Президент России ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, провел совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, заслушал доклад заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина о создании музейных и культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе, а также пообщался с модераторами ключевых сессии Форума.

«На Форуме состоялось подведение итогов десяти лет работы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В нем приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий. Помимо традиционно дружеских стран в Восточном экономическом форуме приняли участие все страны, которые к нам относятся не очень дружественно. Это США, Великобритания, Япония, Германия, Франция. На полях Форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей. Наиболее крупные проекты заключены Амурской областью – 173 млрд рублей, Забайкальским краем – 76 млрд рублей, Хабаровским краем – 72 млрд рублей и Приморьем – 56 млрд рублей. Самое крупное соглашение – с компанией «Порт Эльга» о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала – 136 млрд рублей. Целый ряд соглашений подписан на тему строительства жилья, прежде всего, связанного с реализацией инструмента «Дальневосточный квартал». Это, в том числе, компания «СЗ «Проект-Страна-3» (ГК «Самолет»), намеренная построить жилье в Корсакове Сахалинской области. Это целый ряд проектов в Якутии. Считаем, что «Дальневосточный квартал» – эффективный инструмент для того, чтобы на Дальнем Востоке строилось комфортное жилье по сниженной цене», – заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Восточный экономический форум стал площадкой для переговоров представителей деловых кругов России и стран АТР: развитие сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили участники бизнес-диалогов «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Монголия», «Россия – Филиппины».

Среди других мероприятий ВЭФ – заседание Совета участников судоходства по СМП, презентация ВЭБ.РФ «Растущие бренды Дальнего Востока», Международная конференция АТЭС по высшему образованию, Международная научно-практическая конференция «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», а также программа «Знание.Лекторий».

«Восточный экономический форум традиционно занимает важное место в календаре российских и зарубежных предпринимателей, представителей государственных структур и экспертного сообщества. В рамках Форума состоялось более 100 сессий. Во Владивостоке собрались порядка 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1000 компаний. Несмотря на текущее положение дел в глобальной политике, ВЭФ прошел в высшей степени успешно и в очередной раз подтвердил статус ключевой деловой площадки всего макрорегиона. Проведенные на Форуме дискуссии, бизнес-диалоги и встречи с зарубежными гостями показали безальтернативность выбранного Россией пути по переориентации своей экономики и промышленности на Восток. Кроме того, мы традиционно сконцентрированы и на природоохранной повестке: на полях ВЭФ состоялся первый Международный форум «День сокола», а Фонд Росконгресс договорился с компанией СИБУР о передаче форуму сертифицированных сокращений выбросов, в результате чего он станет крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Главным событием мероприятий арктической повестки ВЭФ стало II заседание президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Участники рассмотрели методы оценки эффективности научных исследований арктической направленности и применение новейших технологий для развития Арктической зоны Российской Федерации. Также в ходе других сессий ВЭФ эксперты затронули вопросы создания новой системы управления северным завозом и торгово-логистических центров, перспективы инфраструктурной модернизации арктических территорий в свете дальнейшего освоения Северного морского пути, использование преференциальных режимов, подготовку и привлечение кадров на Крайний Север.

В рамках Молодежной программы ВЭФ-2023 состоялось свыше 25 мероприятий. Более 350 молодых специалистов обсудили перспективы развития ИТ-бизнеса с восточноазиатскими, африканскими и южноамериканскими странами, налаживание эффективных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и молодежное сотрудничество.

Участниками ВЭФ из числа представителей иностранных правительств стали заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин, Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту, Вице-премьер, Министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд, заместитель премьер-министра, Союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мйя Тун Оо. Также Форум посетили 12 глав дипломатического корпуса.

Ключевые тренды ВЭФ-2023

Итоги десятилетнего развития Дальнего Востока

За последние 10 лет в Дальневосточном федеральном округе были внедрены различные механизмы: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, создание единого авиаперевозчика, «дальневосточный гектар» и «дальневосточная ипотека». За этот же срок в макрорегион было привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, запущено 673 предприятия. В то же время перед ДФО стоят важные вызовы: строительство города-спутника Владивостока, реализация мастер-планов и дальнейшее привлечение инвестиций. Этим вопросам были посвящены дискуссии блока «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?». В то же время преференции, созданные на Дальнем Востоке, несмотря на свою эффективность, требуют ряда изменений ввиду новой геополитической ситуации: в частности, необходимо сокращать потери времени для бизнеса, упростить и ускорить процедуры получения статуса резидента ТОР, обеспечить опережающий темп в создании инфраструктуры.

Дальний Восток – ключ к новой логистике

Новые условия диктуют необходимость модернизации подходов к осуществлению мировой торговли. Развитие Восточного полигона и Северного морского пути – наиболее перспективные пути обеспечения лидерства России в торговой сфере. Помочь в этом могут дальнейшее внедрение цифровых технологий, выведение трансграничного сотрудничества на новый уровень, использование новых подходов к привлечению зарубежных инвесторов. Участники сессий тематического блока «Логистика перемен» обсудили новые возможности для торговли в АТР, железнодорожную и морскую логистику, авиационную сферу Дальнего Востока и развитие инфраструктуры в целом. Создание инфраструктуры должно поспевать и даже опережать спрос на Дальнем Востоке, считают эксперты.

Укрепление России в статусе технологической державы

Россия делает уверенные шаги в сфере разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем, лекарственной безопасности и различных креативных индустрий, отметили участники мероприятий тематического блока «Технологическое развитие как гарантия суверенитета».

В то же время развитие квантовых технологий, инновации в сфере медицины и разработке новых материалов – ключевые задачи для обеспечения суверенного будущего страны. Для сохранения лидирующих позиций, дальнейшей поступательной модернизации всех сфер российской экономики и промышленности, необходима концентрация усилий всего общества, наряду с разработкой новых мега-проектов.

Интеграционные объединения – фактор устойчивости

В условиях кардинальных изменений в мировой экономике решающую роль в вопросе обеспечения стабильности играют различные интеграционные форматы и содружества государств. В свою очередь, для повышения стабильности финансовых систем большим потенциалом обладают электронные валюты. Миру необходимо создание новых экономических систем на основе принципов честности и открытости. Эти и другие темы обсуждали участники дискуссий тематического блока «Международное сотрудничество в изменившемся мире». Кроме того, одной из перспективных механик в этой сфере может стать создание российского технологического офшора с возможностью заключения сделок в условиях российского законодательства, участниками которого станут страны БРИКС+.

Туризм как основа нового образа Дальнего Востока

Разворот России на Восток диктует новые задачи для государства в части реализации мер поддержки, строительстве жилья, разработке инвестиционных проектов. Одной из важных задач в формировании нового восприятия регионов ДФО как со стороны российских граждан, так и за рубежом может стать туристическая отрасль. В рамках блока «Дальний Восток будущего», в числе прочего, состоялось обсуждение перспектив туризма. По состоянию на сентябрь 2023 года эксперты констатируют: в России сформировался туристический бренд Дальнего Востока, создана и экономическая основа для развития прочих направлений. Въездной туризм укрепляет дружественные отношения между странами, но при этом требуется усовершенствование государственных мер поддержки.

Инфраструктура для молодых патриотов

Высшее образование определяет образ будущего России, а решение социальных, экономических, инфраструктурных задач в Арктике и на Дальнем Востоке невозможно без привлечения талантливой молодежи. Помочь в этом вопросе может внедрение программ по созданию фонда арендного жилья, рабочих мест, поддержке МСП. Другой темой, затронутой участниками сессий блока «Образование и воспитание как основа независимости» и поддержанной Президентом России, стало создание на базе ДВФУ методологического центра для всех, кто отвечает за военно-патриотическое воспитание.

Соглашения

На Форуме подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей (из них 978,3 млрд рублей являются коммерческой тайной), в том числе с иностранными компаниями – 41 соглашение (из них с компаниями из Китая – 26 соглашений). В тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации по сумме заключенных соглашений вошли Республика Саха (Якутия) – 21 соглашение на сумму 326 млрд рублей, Амурская область – 18 соглашений на сумму 173 млрд рублей, Забайкальский край – 13 соглашений на сумму 76 млрд рублей.

Наиболее крупные соглашения:

• ВЭБ.РФ, Сбер, Минвостокразвития России и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о реализации инвестпроектов на общую стоимость 1 трлн 97 млрд рублей в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа;

• АО «КРДВ» и ООО «Порт Эльга» подписали соглашение на сумму 136 млрд рублей о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Строительство угольного морского терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский»;

• АО «КРДВ» и ООО «Антей управление активами» подписали соглашение на сумму 124 млрд рублей на строительство 8 судов-краболовов, 2 портовых инфраструктурных комплексов , приобретение 10 лотов на добычу крабов;

• АО «КРДВ» и ООО «РУССКИЙ КРАБ» подписали соглашение на сумму 120 млрд рублей на строительство 10 судов-краболовов и покупка 10 лотов на добычу крабов;

• Сбер и компания-застройщик UNIKEY заключили соглашение о сотрудничестве на общую сумму 68 млрд рублей. Банк намерен предоставить компании кредитные средства в формате проектного финансирования на строительство жилья в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Москве и Московской области;

• АО «КРДВ» и ООО «СЗ «Проект-Страна-3» (ГК «Самолет») подписали соглашение на сумму 65,8 млрд рублей об условиях взаимодействия сторон в области реализации программы «Дальневосточный квартал» на территории опережающего развития «Южная» в городе Корсаков Сахалинской области. Сроки реализации проекта – 2023-2046 годы;

• Амурская область, АО «КРДВ» и российский энерго-металлургический холдинг Эн+ подписали соглашение на сумму 60 млрд рублей о взаимодействии по оценке природно-климатических условий в рамках строительства ветропарка в Белогорском районе Амурской области мощностью 1 058 МВт;

• АО «КРДВ» и OOO Специализированный застройщик Речной порт «Якутск» подписали соглашение на сумму 53 млрд рублей о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории опережающего развития «Якутия» – строительство жилого микрорайона на территории Якутского речного порта. Общая жилая площадь в новом микрорайоне составит без малого 363 тыс. кв. м. Свои жилищные условия смогут улучшить более 12 тысяч человек. Новые квартиры будут доступными в том числе благодаря условиям уникальной для страны программы льготного жилищного кредитования. Будут построены объекты социальной инфраструктуры, благоустроена территория, проведены озеленительные работы;

• ООО СЗ «РИА Альфа» и АО «Банк ДОМ.РФ» подписали соглашение на сумму 37,8 млрд рублей о проектном финансировании проекта комплексного развития территорий жилой застройки кварталов «2а», «2б», «2г», «4а», «4б», «4в», «17» (мкрн. «Спортивный») г. Якутска, в рамках которого планируется обеспечить ввод 327 тыс. кв.м. жилья, где будут проживать порядка 11 тыс. жителей.

Кроме того, Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче ВЭФ сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа Форума. Сокращения получены в результате климатического проекта, реализованного на предприятии Запсибнефтехим в Тобольске. Расчет углеродного следа Форума осуществляет консалтинговая компания Kept. Передача единиц сокращений выбросов от климатического проекта СИБУРа будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн.

Расчеты углеродного следа и его компенсация пройдут международное аудиторское заверение, а ВЭФ станет крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом.

Спортивные игры ВЭФ

В Спортивных играх ВЭФ выступили участники из 20 стран. Гребцы из России, Китая, Ирана, Белоруссии и Кубы стали призерами Международной Владивостокской регаты по академической гребле. Также в международном формате прошли турниры по шахматам, го и мас-рестлингу. Самым массовым мероприятием стал забег «Мы бережем» в поддержку программы Президента Российской Федерации Владимира Путина по сохранению Камчатского кречета. В нем приняли участие порядка 700 человек. Разминку перед стартом забега провела призер Олимпийских игр по теннису Надежда Петрова. Программа Игр была сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» при поддержке Министерства спорта России.

Темы спорта и экологии объединил турнир по мас-рестлингу «Кубок УК Колмар». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран: Анголы, Бразилии, Венгрии, Египта, Индии, Китая, Колумбии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Словакии, Того и других. Восемь команд были названы в честь представителей фауны Дальнего Востока. Также участники Кубка выступили в турнире «Тихоокеанский рубеж» по национальным видам спорта Якутии.

На ВЭФ-2023 была расширена программа на воде. В акваториях Владивостока состоялись Парад парусов, бизнес-регата «Ведомости», Кубок Росконгресса по парусному спорту в классе «Плату-25». Также в программе Форума дебютировали Кубок России по аквабайку и зрелищное гидрофлай-шоу.

Участники ВЭФ смогли сыграть в Вечерней лиге настольного тенниса, турнирах на Кубок Росконгресса по шахматам и го, принять участие в сеансе одновременной игры вслепую с международным гроссмейстером Павлом Понкратовым.

Главными звездами Кубка ВЭФ по шахматам стали 17-летние вундеркинды – самый молодой гроссмейстер России Володар Мурзин и Раунак Садвани из Индии, один из сильнейших шахматистов России Владислав Артемьев и победитель шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев.

Восточный колорит спортивной программе придал Матч звезд по го. Турнир стал противостоянием России и Китая в формате «два на два» и завершился победой китайской команды.

Помощник Президента России Игорь Левитин открыл сессию «Спортивный Дальний», которая стала площадкой для презентации Всемирных игр дружбы и Игр БРИКС. Флагманские проекты российского спорта будут реализованы в 2024 году.

Выставка «Улица Дальнего Востока»

На набережной бухты Аякс все 11 регионов Дальнего Востока представили свой потенциал и достижения в различных сферах. Также были открыты павильоны Министерства спорта Российской Федерации «Спорт – норма жизни» и «Арена ГТО», Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний!», Корпорации «Туризм.РФ». Впервые на выставке представлены павильоны Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, «РЖД» и «Дом сокола».

«Прошла выставка «Улица Дальнего Востока», которая традиционно проводится с первого Восточного экономического форума, и уже стала отдельным событием. Люди ее ждут, с удовольствием посещают павильоны. На «Улице Дальнего Востока» каждый регион показывает, чем он отличается от других: свои преимущества, сильные стороны», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Также на выставке действовал павильон «Душа России. Север», экспозиция которого была посвящена быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов. Цель павильона заключалась в представлении эстетики прикладного творчества коренных народов на основе современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений. Экспозиция включала интерактивную зону, на которой была размещена информация о каждом коренном малочисленном народе, проживающем в России.

С 10 по 13 сентября выставка была открыта для участников ВЭФ, с 14 по 16 сентября – для жителей и гостей Приморского края.

Кроме того, на полях ВЭФ работала выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток», участниками которой стали 9 федеральных органов исполнительной власти.

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны»

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» объединил городскую афишу и специальные мероприятия.

На Приморской сцене Мариинского театра состоялась премьера симфонии «Космос», написанной для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра. Композитор и дирижер – Петр Дранга.

На Площади Борцов Революции прошел концерт «Владивостокские сезоны» для жителей и гостей города. На нем выступили композитор Петр Дранга, певица Амария, симфонический оркестр Приморской краевой филармонии, а также приглашенные солисты из Китая – Ци Ян и Линь Цзиньи.

Также состоялось выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под руководством дирижера Дмитрия Юровского.

Участники и гости Форума могли посетить выставки «Муравьев-Амурский. Быть губернатором», «Владивосток. Время крепости», «Энергия цвета. Архетипы авангарда», ««Святая Екатерина» Карло Дольчи. Из собрания Государственного Эрмитажа».

Кроме того, Московский Кремль представил экспозицию «Покорители морей и дары океанов в памятниках музеев Московского Кремля», а на выставке «Китай в творчестве художников русского зарубежья. Из коллекции Сергея и Ирины Беляевых» были представлены 60 произведений 23 художников восточной ветви русского зарубежья. Работы русских художников, объединенных темой былин и сказок, были представлены на выставке «Художник и сказка».

Международный форум «День сокола»

Первый Международный форум «День сокола» состоялся 10 сентября во Владивостоке в стартовый день VIII Восточного экономического форума. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили актуальные вопросы, касающиеся научных основ сохранения редких видов хищных птиц, эффективных методов восстановления природных популяций, наилучших практик прикладного использования ловчих птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных. В Форуме приняли участие официальные лица и эксперты из России, а также из таких стран и территорий, как: Бангладеш, Египет, Индия, Монголия, Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Мьянма, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Филиппины, ЮАР.

В рамках Форума представителями шести стран – России, Китая, Киргизии, Казахстана, Монголии и ОАЭ – была принята рамочная декларация о намерениях по сохранению популяции кречета. Также прошел соколиный аукцион: в качестве лотов были выставлены более 30 особей кречетов, балобанов, сапсанов, выведенные в крупнейших питомниках России. Вырученные в ходе аукциона средства планируется направить на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров. Аукцион прошел в соответствии с положениями Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, принятой 3 марта 1973 года (CITES).

Форум Креативного Бизнеса

В рамках ВЭФ состоялся Форум Креативного Бизнеса, организованный социальной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум. Стратегическим партнером проекта выступила Академия «Дух огня».

Основные мероприятия Форума Креативного Бизнеса пришлись на 10 сентября, стартовый день ВЭФ. Деловая программа включала десять сессий, объединенных девизом «Культурные коды экономики: раскрывая идентичность через сотрудничество» и призванных поддержать тематику культурного наследия коренных народов Севера. Участники дискуссий обсудили последние тенденции, передовой опыт и пути развития важнейших направлений креативной экономики. Среди них – использование самобытности и культурных традиций регионов в качестве основы при создании креативного продукта, развитие арт-рынка, сотрудничество в гуманитарной сфере, развитие творческих пространств и кинематографа как двигателей экономики регионов, проведение фестивалей как способа обновления городов, улучшение городской среды, создание условий для реализации потенциала талантливой молодежи. Количество участников сессий ФКБ превысило 120 человек. Общее количество просмотров видеотрансляций в социальной сети ВКонтакте составило более 700 000.

Тематические площадки

На Восточном экономическом форуме-2023 Территория инноваций отметила свой пятилетний юбилей. Площадка объединила свыше 70 экспертов в области инноваций и цифровой трансформации. Программа из десяти мероприятий включала панельные дискуссии, питч-сессии молодых игровых команд и проектов экосистемы Агентства стратегических инициатив, презентацию Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и встречу глобального сообщества молодых лидеров Friends for Leadership. В рамках Территории инноваций также состоялась выставка высокотехнологичных российских компаний, чья продукция может быть востребована на Дальнем Востоке и рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Впервые на Восточном экономическом форуме была представлена международная дискуссионная платформа Росконгресс Урбан Хаб. Проект собрал более 50 спикеров: крупнейших девелоперов, системных интеграторов и известных экспертов отрасли. Участники обсудили развитие строительной индустрии, реализацию мастер-планов городов, финансирование жилищного строительства, обеспечение инфраструктурой и кадровую политику в Дальневосточном федеральном округе, а также провели открытый урок о квантовых технологиях, меняющих города будущего.

На ВЭФ была организована работа Гостиной губернаторов – площадки для проведения деловых встреч и неформального общения глав субъектов Российской Федерации. За три дня работы Форума здесь состоялось более 40 встреч с участием высокопоставленных лиц. Среди них – 11 глав регионов, представители Совета Федерации, Минэкономразвития, Минпромторга и Минтранса, Чрезвычайные и Полномочные послы Республики Индии, Королевства Бахрейн и Республики Казахстан, руководители крупного бизнеса. Прошла традиционная встреча Клуба губернаторов. Кроме того, гости Гостиной губернаторов могли принять участие в мастер-классах профессиональной игры в шахматы.

В рамках ВЭФ работала тематическая площадка «ВиноГрад», организованная Фондом Росконгресс и Россельхозбанком для продвижения российского виноградарства и виноделия. Были представлены более полутора десятков ведущих винных брендов из Республики Крым, Краснодарского и Приморского краев. Презентация дальневосточных вин прошла на Форуме впервые. Для гостей площадки было проведено более десяти мероприятий в формате паблик-ток, мастер-классов и дегустаций с признанными экспертами отрасли. Площадку посетили, в том числе, представители федеральных и региональных органов власти, руководители бизнеса и медийные личности. На торжественном открытии площадки «ВиноГрад» прошла презентация второго Российского винодельческого форума, который состоится 9–10 ноября 2023 года в Москве.

В гостиной «Интерроса» представители компаний Группы провели презентации высокотехнологичных проектов и проектов по развитию территорий в российских регионах, в частности на Дальнем Востоке.

Закрытый клуб для развития бизнеса и социального партнерства Roscongress Club объединил на площадке ВЭФ успешных предпринимателей, политиков и экспертов. За три дня работы состоялись 18 встреч с участием членов и его партнеров – компаний ННК, «Сахалинская энергия», СИБУР и правительства Пермского края. Четыре мероприятия прошли в презентационной зоне Клуба: Public Talk ВТБ «Новое/Вечное/Ценное – главные инвестиционные идеи на волатильном рынке», Инвест-бранч ПСБ и РБК «Азия без иллюзий: торговля, инвестиции и перспективы», подписание соглашений между ООО «КВЦ» и Фондом Росконгресс, а также между АО «Солид Банк» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Экспертно-аналитическое сопровождение ВЭФ-2023

В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ВЭФ-2023 выпущено 49 аналитических резюме.

По результатам Форума будет подготовлен отчет «Итоги Восточного экономического форума – 2023», который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия https://forumvostok.ru на сайте Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс roscongress.org.

Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением ведущих экспертов ДВФУ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Дальневосточного отделения РАН, Института проблем региональной экономики РАН, Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, Приморского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Забайкальского государственного университета. Экспертам предстояло проанализировать содержание дискуссий в рамках мероприятий деловой программы Форума, оценить научную и практическую значимость ключевых дискуссий и подготовить конкретные рекомендации. Итогом такой работы станут экспертные заключения по ключевым темам повестки Форума.

В рамках VIII Восточного экономического форума эксперты Фонда Росконгресс подготовили дайджест аналитических материалов, посвященных важнейшим комплексным исследованиям по повестке Форума. Все исследования опубликованы в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

В рамках проведения Восточного экономического форума Фондом Росконгресс совместно с Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) было организовано социологическое сопровождение Форума.