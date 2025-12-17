На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино»

ТАСС: Союзмультфильм подтвердил подлинность кадров из «Простоквашино» с Путиным
В мультфильме «Простоквашино» появится президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании «Союзмультфильм».

«Да, кадр подлинный», — сказали агентству.

До этого СМИ стали публиковать кадры с анимационным изображением российского главы и героями мультсериала Котом Матроскиным, Дядей Федором, Почтальоном Печкиным и другими.

Осенью текущего года председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что персонаж Путина может появиться в мультсериале «Простоквашино». По ее словам, идея включить президента в сюжет «Простоквашино» обсуждается как часть стратегии «мягкой силы» — для продвижения российской культуры за рубежом. Слащева отметила, что президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

Поводом для обсуждения стало выступление представителя индонезийской компании Modena Corporation Майкла Джизары. Он предложил активнее продвигать российскую культуру в азиатском регионе.

Ранее стала известна дата выхода фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна.

