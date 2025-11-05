На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кого Shaman и Мизулина пригласили на свадьбу в Донецке

true
true
true

На свадьбе российского певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной присутствовал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он был замечен на кадрах со свадебной церемонии, которые опубликовала Мизулина в своем Telegram-канале.

Кроме Пушилина участие в мероприятии приняла военный корреспондент проекта WarGonzo Екатерина Романова. Всего на церемонии в ЗАГСе, согласно видео, присутствовали более десяти человек. При этом пара сама не стала разглашать список гостей.

5 ноября Shaman и Мизулина поженились в ЗАГСе Донецка. Судя по опубликованному в сети видео, пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: для церемонии они выбрали похожий на военную форму верх, а также черный низ и белую обувь. Исполнитель и его возлюбленная обменялись клятвами и кольцами.

В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу.

Ранее Shaman устроил массаж ног для Екатерины Мизулиной в ресторане.

