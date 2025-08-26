На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Shaman устроил массаж ног для Екатерины Мизулиной в ресторане

Певец Shaman сделал массаж ног Екатерине Мизулиной прямо в ресторане
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) сделал массаж ног своей возлюбленной Екатерине Мизулиной прямо в ресторане. Об этом сообщает издание «СтарХит», опубликовавшее соответствующее видео в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как пара находится за большим обеденным столом в компании еще одного мужчины. В то время как Екатерина Мизулина ведет беседу с их спутником, Shaman делает массаж ног своей возлюбленной.

В октябре 2024 года Shaman развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой, а в начале 2025-го официально подтвердились отношения между Shaman и Екатериной Мизулиной. Во время сольного концерта в «Live Арене» певец объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял.

Позднее исполнитель рассказывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества. Он также называл Мизулину настоящей находкой. Артист признавался, что долго искал человека, способного принять его гастрольный график.

Ранее жена любовника Дибровой Елена заявила, что узнала об измене мужа от ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами