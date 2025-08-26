Shaman устроил массаж ног для Екатерины Мизулиной в ресторане

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) сделал массаж ног своей возлюбленной Екатерине Мизулиной прямо в ресторане. Об этом сообщает издание «СтарХит», опубликовавшее соответствующее видео в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как пара находится за большим обеденным столом в компании еще одного мужчины. В то время как Екатерина Мизулина ведет беседу с их спутником, Shaman делает массаж ног своей возлюбленной.

В октябре 2024 года Shaman развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой, а в начале 2025-го официально подтвердились отношения между Shaman и Екатериной Мизулиной. Во время сольного концерта в «Live Арене» певец объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял.

Позднее исполнитель рассказывал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества. Он также называл Мизулину настоящей находкой. Артист признавался, что долго искал человека, способного принять его гастрольный график.

