Стивен Сигал приехал на прощание с Кеосаяном

Актер Стивен Сигал почтил память Кеосаяна на прощании
Михаил Синицын/РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал приехал на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает RT.

Стивен Сигал почтил память Кеосаяна. Как отмечает RT, на церемонию приехали десятки людей.

Прощание проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На него пришли певица Юта, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комик Евгений Петросян, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, народный артист России Филипп Киркоров, помощник президента России Владимир Мединский, юморист Юрий Стоянов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, телеведущий Дмитрий Киселев, артист балета Николай Цискаридзе, журналистка Ирада Зейналова, певица Лариса Долина, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, актеры Владимир Машков, Федор Добронравов с сыном и другие.

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Ранее Цискаридзе рассказал, чем Кеосаян поразил его перед кончиной.

