Цискаридзе рассказал, чем Кеосаян поразил его перед кончиной

Артист балета и педагог Николай Цикаридзе рассказал, чем режиссер Тигран Кеосаян поразил его незадолго до кончины. Балетмейстера цитирует 360.ru.
Цискаридзе навещал Кеосаяна, когда тот лежал в больнице, и долго разговаривал с ним. Артиста поразило, что режиссер реагировал на его реплики.
«Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии», — признался Цискаридзе.
Видеть друга больным было тяжело, признается артист, и после этого Кеосаян часто снился ему.
Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна.
Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.