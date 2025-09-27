Цискаридзе рассказал, чем Кеосаян поразил его перед кончиной

Артист балета Цискаридзе заявил, что в больнице Кеосаян реагировал на его реплики

Артист балета и педагог Николай Цикаридзе рассказал, чем режиссер Тигран Кеосаян поразил его незадолго до кончины. Балетмейстера цитирует 360.ru.

Цискаридзе навещал Кеосаяна, когда тот лежал в больнице, и долго разговаривал с ним. Артиста поразило, что режиссер реагировал на его реплики.

«Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии», — признался Цискаридзе.

Видеть друга больным было тяжело, признается артист, и после этого Кеосаян часто снился ему.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна.

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.