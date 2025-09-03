Президент России Владимир Путин сообщил, чьей идеей было запустить совместное кинопроизводство с Китаем. Его цитирует ТАСС.

По словам Путина, эта идея принадлежала лидеру Китая Си Цзиньпину.

Сейчас, добавил президент, уже идет работа над новыми совместными фильмами России и Китая.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

