Алена Свиридова рассказала, что ее потрясло на съемках в Китае

Певица Алена Свиридова рассказала, что ее потрясло на съемках фильма «Красный шелк» в Китае. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Свиридовой, у каждого в команде проекта в Китае было по три переводчика и личный ассистент. Восторг у певицы вызвал местный колорит.

«Поездка в Китай — это было потрясающе. Окунаешься как раз в атмосферу, настоящую», — рассказала певица.

Свиридова добавила, что режиссер Андрей Волгин, когда ехал в машине, услышал по радио ее песню, и его «осенило», что необходимо пригласить певицу в проект.

Артистка надеется, что ей удастся продолжить сотрудничество с командой фильма.

В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами.

Премьера российско-китайского фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре Пекина 4 сентября.

Ранее фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае.