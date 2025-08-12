На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леонид Якубович отпраздновал 80-летие за 1,5 млн рублей

Shot: телеведущий Якубович отметил 80-летие в Турции
true
true
true

Телеведущий Леонид Якубович отпраздновал 80-летие в Белеке (Турция). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, родные ведущего «Поля чудес» потратили около 1,5 млн рублей, чтобы подарить ему отдых в пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort. На курорт он отправился с женой и дочерью.

На территории, уточняет издание, есть спа-зона, гольф-площадка, бассейн, удобный красивый пляж. Ранее в Gloria Golf Resort гостей выступали российские звезды Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Елка.

Стоимость проживания в таком отеле за 7 дней доходит до 1,2 млн рублей.

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Отец будущего телеведущего работал инженером-механиком, начальником конструкторского бюро, а мать — гинекологом. В 1991-м Якубович пришел на пробы в «Поле чудес». С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы.

С 80-летием Якубовича поздравлял Владимир Путин. Путин назвал Якубовича талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал.

Как начиналась карьера Якубовича и чем он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

