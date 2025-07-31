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«35 лет я работаю без сценария»: Леониду Якубовичу — 80

Телеведущий Леонид Якубович празднует 80-й день рождения
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Леонид Якубович родился в 1945 году в Москве. Отец будущего телеведущего работал инженером-механиком, начальником конструкторского бюро, а мать — гинекологом. Еще с детства Якубович интересовался искусством: играл в школьном театре, из-за чего часто пропускал уроки. Из школы его позже выгнали, и чтобы ее закончить, Якубовичу пришлось идти в вечернюю. Параллельно с этим он устроился работать на авиационный завод.

Впоследствии по настоянию отца Якубович поступил в технический институт, при котором организовал Театр студенческих миниатюр. Кроме этого, во время обучения он играл в КВН. Выпустившись, Якубович продолжил работать на заводе. Одновременно он также начал писать тексты для игровых телепередач, его сценические монологи исполняли, например, Евгений Петросян и Владимир Винокур.

В 1991-м Якубович пришел на пробы в «Поле чудес». С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По его словам, самое сложное в его работе — это развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

«35 лет я работаю без сценария, которого не было никогда. 35 лет совершеннейшей импровизации, потому что я никогда не знаю, кто из участников приедет на передачу <...> Конечно, во время записи может быть всякое. Но я бы никогда не продержался столько времени, если бы надел на себя какой-то образ. Во-первых, это надо уметь делать. Во-вторых, это надо роль играть все время. Бесконечно. Поэтому я с самого начала решил, что не буду играть. <…> Нет у меня никакого образа. Никогда не было. Бог подарил мне умение импровизировать. И, слава богу, я этим пользуюсь по мере сил», — рассказывал телеведущий.

Жизнь и карьера Леонида Якубовича — в галерее «Газеты.Ru»

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