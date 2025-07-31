Владимир Путин о 80-летнем Леониде Якубовиче: «Настоящий долгожитель на телевидении»

Президент России Владимир Путин поздравил ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича с 80-летием. Соответствующее письмо от главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал Якубовича талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал. Президент РФ также отметил, что 80-летний телеведущий добился успеха в разных творческих профессиях.

«Но поистине всенародную любовь [вы] заслужили как бессменный ведущий легендарной программы «Поле Чудес» — настоящего долгожителя на телевидении», — отметил он.

Путин пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

Леонид Якубович родился 31 июля в 1945 году в Москве. Отец будущего телеведущего работал инженером-механиком, начальником конструкторского бюро, а мать — гинекологом. В 1991-м Якубович пришел на пробы в «Поле чудес». С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По его словам, самое сложное в его работе — это развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

Как начиналась карьера Якубовича и чем он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

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