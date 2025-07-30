«Поле чудес», три жены и смертельное ДТП: как живет Леонид Якубович

Телеведущий, актер, сценарист и профессиональный летчик Леонид Якубович отмечает юбилей — 31 июля ему исполнится 80 лет. Его лицо и голос знает вся страна: уже почти 35 лет он крутит барабан, спорит с участниками за содержимое «черного ящика» и шутит так, что смеются и стар и млад. Как начиналась карьера бессменного хозяина «Поля чудес» и чем он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Леонида Якубовича

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Его отец, Аркадий Соломонович Якубович, ветеран Великой Отечественной войны, был инженером-механиком, а мать, Римма Семеновна Якубович, работала врачом-гинекологом. Мальчик прилежно учился, пока не решил подзаработать: перед восьмым классом он отправился в экспедицию в Восточную Сибирь, где тестировал на себе экспериментальные средства от комаров, но не успел вернуться к началу учебного года, за что был отчислен из школы. Чтобы получить аттестат о среднем образовании, он поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, а днем подрабатывал токарем на заводе.

close Леонид Якубович в детстве

Якубович мечтал о творческой профессии и после окончания школы планировал поступать в театральный, но по настоянию отца пошел учиться на инженера в Московский институт электронного машиностроения. Вскоре он понял, что электроника его совсем не интересует, и перевелся в Московский инженерно-строительный институт, который окончил в 1971 году, получив специальность «Инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха». С 1971 по 1980 год Якубович работал на автомобильном заводе имени Лихачева.

Начало творческой карьеры Леонида Якубовича

Став студентом МИСИ, Леонид Якубович присоединился к институтской команде КВН, которая в те годы считалась одной из самых сильных. В то же время он начал писать юмористические тексты для популярных советских комиков — в частности, для Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Именно Якубович написал для последнего знаменитый монолог «Про старшину Ковальчука», с которым Винокур победил на Всероссийском конкурсе актеров эстрады.

«Мы познакомились на одном из капустников в 70-х годах. Я тогда был в ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова, пародировал голоса популярных артистов. Но уже задумывался о сольной карьере. Мне помог Якубович — написал монолог, с которым я победил на конкурсе. У Лени всегда было отличное чувство юмора», — рассказывал Винокур «СтарХиту».

close Леонид Якубович в молодости

С конца 70-х Якубович занимался литературной деятельностью: писал тексты и сценарии для телепередач «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, девушки», участвовал в создании сюжетов для киножурнала «Ералаш» и юмористического проекта «Шоу-01», а в 1988 году стал автором сценария и ведущим первого московского конкурса красоты.

Леонид Якубович и «Поле чудес»

В 1991 году Владислав Листьев предложил Якубовичу сменить его на посту ведущего капитал-шоу «Поле чудес», российской версии американского шоу «Колесо фортуны». Поначалу Леонид Аркадьевич от предложения отказался, сославшись на отсутствие у него соответствующего опыта.

«Я даже обиделся, ну как это можно взять непрофессионала и запихнуть в кадр. Я сказал: «Нет, исключено», — вспоминал Якубович в фильме »Влад Листьев. Улыбка на память».

close Ведущие телевизионной передачи «Поле чудес» Владислав Листьев, Леонид Якубович и актриса Клара Новикова во время съемок 100-го выпуска в Первом государственном цирке на Цветном бульваре, 1992 год Николай Малышев/ТАСС

Впоследствии Якубович все же передумал и уже 22 ноября 1991 года провел свой первый выпуск «Поля чудес» в качестве ведущего. По его словам, дебютные эфиры дались ему нелегко: «Естественно, я нес полную ахинею. Два раз забывал об игре со зрителями. От зажима я орал страшно».

Довольно скоро он почувствовал себя в своей тарелке и предложил Листьеву изменить концепцию передачи — убрать акцент с процесса угадывания слова, сместив его на игроков и их жизненные истории. С его же легкой руки в передаче появился загадочный «черный ящик» и знаменитый «Музей «Поля чудес», коллекция экспонатов которого пополняется после каждого выпуска программы.

Кино- и телепроекты Леонида Якубовича

Помимо «Поля чудес», Леонид Якубович вел и другие передачи. В числе его проектов: развлекательная программа «Анализы недели» (1995–1996), телевикторина «Колесо истории» (1996–2000), документальная передача «Последние 24 часа» (2005–2009), ток-шоу «Звезда на Звезде» (2016–2018) и шоу талантов «Я могу!» (2017–2018).

Есть у Якубовича и довольно солидный актерский опыт. В фильмографии шоумена два десятка кинопроектов, наиболее заметными из которых можно назвать картины «Однажды двадцать лет спустя» (1980), «Давайте без фокусов» (1992), «Жених из Майами» (1994), «Московские каникулы» (1995), «Брат 2» (2000) и сериалы «Богиня прайм-тайма» (2005), «Александровский сад 2» (2007) и «И отцы, и дети» (2012). В 2014 году на экраны вышла семейная комедия Александра Стриженова «Дедушка моей мечты», где Якубович не только сыграл одну из главных ролей, но и выступил в качестве продюсера и сценариста.

close Леонид Якубович – ведущий ТВ программы «Поле чудес» во время съемок программы «Клуб путешественников». Тукуме , Перу, 1997 год Василий Журавлев/РИА Новости

Телеведущий также является автором нескольких книг: сборника рассказов и стихов «По чуть-чуть» (2010), поэтического сборника «День всего на свете» (2023) и биографического сборника «Плюс минус 30. Невероятные и правдивые истории из моей жизни» (2024).

Хобби Леонида Якубовича

Леонид Якубович с детства увлекался пилотированием самолетов. В 2002 году он окончил авиационное училище и получил сертификат пилота коммерческой авиации, позволяющий ему управлять несколькими типами самолетов и вертолетов.

«Я, если хотите, абсолютный воздушный наркоман. Не могу жить без полетов совершенно, они мне снятся по ночам! И где бы я ни был, я обязательно пытаюсь хоть немного «подлетнуть», хоть чуть-чуть хлебнуть этого ощущения. Без этого жить нельзя», — рассказывал он в интервью.

close Марина Лысцева/ТАСС

Сегодня телеведущий по-прежнему много времени проводит за штурвалом самолета : по его словам, полеты «помогают справляться с депрессией и негативными эмоциями». Правда, опасные трюки и фигуры высшего пилотажа не выполняет — врачи запретили.

Личная жизнь Леонида Якубовича

Леонид Якубович трижды был официально женат. О его первой супруге известно немного: девушку звали Раиса, она училась в ПТУ и вышла замуж за будущего шоумена всего через пару месяцев после начала романа. Семейная жизнь не задалась: молодые люди не сошлись характерами и вскоре развелись.

«Надо притираться друг к другу, а это дело долгое. И трудное. Не та. Ну, не та и не та. Может, к счастью, может — к несчастью. Нас никто тогда не приучал, что брак — это серьезно. Есть штамп в паспорте, нету. Подумаешь, большое дело», — вспоминал телеведущий.

Со своей второй женой, солисткой ансамбля «Горожане» Галиной Антоновой, Якубович познакомился незадолго до окончания института. В 1971 году влюбленные поженились, а спустя два года у пары родился сын Артем. Этот брак продлился больше 20 лет и распался из-за романа Якубовича, на тот момент уже известного на всю страну телеведущего, с молодой коллегой Мариной Видо.

«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Леня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному. Я не скрывала, что знаю о Марине, но серьезного разговора между нами так и не получилось», — рассказывала Антонова журналистам.

close Леонид Якубович и его супруга Марина, 2020 год Станислав Красильников/ТАСС

Сразу после развода Якубович женился на своей новой избраннице, а в 1998 году во второй раз стал отцом — Марина Видо родила телеведущему дочь Варвару. Третий брак оказался крепче предыдущих: супруги вместе уже 30 лет.

Авария с участием Леонида Якубовича

В 2001 году Леонид Якубович попал в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек. Виновником смертельного ДТП признали самого погибшего: следствие доказало, что мужчина выбежал на дорогу на красный сигнал светофора, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. <...> Несчастный случай. Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% [ответственности] — мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулем точно», — вспоминал телеведущий спустя много лет.

Состояние здоровья Леонида Якубовича

За последние несколько лет СМИ неоднократно писали об ухудшении здоровья Леонида Якубовича. В частности, весной 2024 года Mash сообщил, что ведущий «Поля чудес» обратился к врачам с жалобой на боль в спине сразу после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Якубович в ответ сыронизировал: «Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу 4 самолетами!»

В марте 2025 года шоумен рассказал журналистам, что, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя хорошо.

«Мне почти 80 лет, я летаю до сих пор. Выяснил кстати, что у меня улучшились зрение и слух за последний год. Об этом мне сказали на летной комиссии. Не знаю, благодаря полетам или нет», — говорил он порталу «Страсти».

close Леонид Якубович в 2025 году Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сегодня занимается Леонид Якубович

В октябре 2025 года капитал-шоу «Поле чудес» отметит юбилей — 35 лет в эфире. Почти 34 из них его бессменным ведущим остается Леонид Якубович. В свободное от съемок время Леонид Аркадьевич пишет книги: сейчас он работает над обновленной версией издания «Праздников на каждый день» и готовит к публикации сборник рассказов о своих путешествиях, который будет называться «По миру».

80-летний юбилей Якубович планирует встретить в кругу семьи : накануне дня рождения телеведущий признался журналистам, что хочет «убежать из Москвы и ничего этого не отмечать». Тем не менее — он анонсировал большое праздничное мероприятие, которое пройдет в Цирке на Цветном бульваре в середине октября 2025 года.

«Это мероприятие будет посвящено тройной дате: 30-летию Первого канала, 35-летию «Поля чудес» и 80-летию ведущего. Ну вот тогда, быть может, и отметим», — пообещал Леонид Аркадьевич.