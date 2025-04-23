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Юрия Антонова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени певца Юрия Антонова
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени певца Юрия Антонова. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Антонова Юрия Михайловича — певца, композитора», — говорится в указе.

Орден артисту присвоили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

В этот же день Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Ларису Удовиченко. Артистку также наградили за многолетнюю активную творческую деятельность.

25 марта этого года Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России Лидии Вележевой. Сама знаменитость назвала это большой наградой. Она отметила, что любому актеру такая новость очень приятна, и она «ошарашена этим в хорошем смысле слова».

Ранее Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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