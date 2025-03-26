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Путин присвоил актрисе Вележевой звание народного артиста России

Актриса Вележева назвала свое звание народного артиста России большой наградой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Лидия Вележева назвала свое звание народного артиста России большой наградой. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

Указ о присвоении соответствующего звания Вележевой 25 марта подписал президент России Владимир Путин.

Вележева отметила, что любому актеру такая новость очень приятна, и она сама «ошарашена этим в хорошем смысле слова». По словам артистки, первой о ее новом статусе узнала ее мама.

Вележева родилась в Киеве в 1966 году. В 1988 году окончила Театральное училище имени Щукина и сразу попала в труппу Театра имени Вахтангова. В кино актриса впервые появилась в 1984 году, сыграв в фильме «День рождения». Всего на счету у Вележевой сегодня более 30 ролей. Она снималась в таких фильмах, как «Государственная граница», «Воровка», «Следствие ведут знатоки», «Идиот», «Простые истины», «Убойная сила».

Вележева также имеет статус Заслуженной артистки Республики Северная Осетия — Алания.

Ранее Путин присвоил актрисе Анне Михалковой, актерам Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.

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