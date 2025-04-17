Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Захарову Марию Владимировну», — говорится в документе.

Захарова занимает должность директора департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации, а также является официальным представителем МИД России с 10 августа 2015 года. Она делает официальные заявления от лица российского министерства, комментируя актуальные политические события.

В этом же указе говорится, что российский президент присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алешки Херсонской больницы Владимиру Харлану.

Ранее Путин наградил Анну Семенович медалью.