Путин наградил орденом Ларису Удовиченко

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Ларису Удовиченко. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить... орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Удовиченко Ларису Ивановну», — говорится в документе.

В мае прошлого года глава государства наградил актрис Ольгу Кабо и Наталью Корецкую медалью «За труды в культуре и искусстве».

25 марта этого года Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России Лидии Вележевой. Сама знаменитость назвала это большой наградой. Она отметила, что любому актеру такая новость очень приятна, и она «ошарашена этим в хорошем смысле слова». Вележаева поделилась, что первой о присвоении ей звания народной узнала ее мама.

Ранее Путин присвоил актрисе Анне Михалковой, актерам Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.