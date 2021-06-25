Роспотребнадзор начал проверку организатора концерта «Руки вверх» в Волгограде

В отношении организаторов концерта группы «Руки вверх», который состоялся в Волгограде 19 июня, начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

«Проведение концерта группы «Руки вверх» на стадионе «Волгоград Арена» 19.06.2021 года оперативным штабом не согласовывалось. Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия», — заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в день концерта была проведена проверка на предмет соблюдения антиковидных требований. Среди нарушений было выявлено частичное отсутствие антисептиков, обеззараживателя воздуха в комнате для оперштаба и др. При этом в ведомстве указали, что эти нарушения были устранены во время мероприятия.

По факту нарушений началась проверка в отношении организатора концерта по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований).

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