Осужденного за пьяную езду сына Талькова промурыжили в аэропорту

Сын музыканта Игоря Талькова поделился подробностями скандала, который произошел в аэропорту Шереметьево с авиакомпанией UTair. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тальков-младший возмутился тем, что опоздал на совершаемый в рамках гастролей рейс, поскольку его заставили покупать дополнительное место для гитары.

«Промурыжили меня с гитарой, то идти в представительство, то платить еще 4200 за еще один багаж на нее, то покупать ей отдельное место в салоне», — написал сын Талькова в социальных сетях.

Он также отметил, что подобная неурядица произошла несмотря на то, что у него был билет премиум класса, который позволяет провозить даже спортинвентарь.

Отмечается, что Талькову-младшему пришлось лететь другим самолетом.

Ранее суд огласил приговор сыну Талькова за вождение в пьяном виде.