Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова выложила фото со свадьбы, на которой она появилась вместе с бывшим возлюбленным. Фото она выложила в инстаграме.

Она опубликовала несколько фото в обнимку с бывшим парнем Тимофеем Майоровым, с которым они были вместе в 2009 году.

Также Бузова опубликовала сториз, где в машине гладит Майорова по руке, а также фото, где он целует ее в щеку.

«Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший», — написала Бузова.

Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.