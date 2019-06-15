Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова выложила фото со свадьбы, на которой она появилась вместе с бывшим возлюбленным. Фото она выложила в инстаграме.
Она опубликовала несколько фото в обнимку с бывшим парнем Тимофеем Майоровым, с которым они были вместе в 2009 году.
Также Бузова опубликовала сториз, где в машине гладит Майорова по руке, а также фото, где он целует ее в щеку.
«Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший», — написала Бузова.
Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.