Неизданная песня Принса. Эксклюзивная премьера на «Газете.Ru»

Специально для читателей «Газеты.Ru» лейбл Warner Bros. Records эксклюзивно предоставил новый сингл с предстоящего посмертного альбома Принса «Piano & a Microphone 1983» — не издававшуюся ранее песню «Why the Butterflies». Композиция была записана музыкантом в его домашней студии в Миннесоте в 1983 году.

Кассета с неизвестной сессией Принса была случайно обнаружена в хранилище в его поместье в 2016 году, уже после смерти артиста.

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Выход альбома приурочен к 60-летию со дня рождения исполнителя, он станет полностью доступен 21 сентября, в него войдут девять композиций. Сейчас можно оформить предзаказ пластинки.

Принс умер 21 апреля 2016 года на 58-м году жизни в своем поместье Пейсли-парк в Миннесоте. Певец скончался из-за случайной передозировки опиоидным болеутоляющим.