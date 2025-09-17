«Интервидение — 2025»: за кого болеть на конкурсе и где смотреть финал

Кто примет участие в «Интервидении» в Москве и как будут выбирать победителя международного конкурса

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит певец Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Когда и где пройдет «Интервидение — 2025»

Финал конкурса «Интервидение — 2025» пройдет в субботу, 20 сентября , на столичной концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Изначально планировалось провести фестиваль в Санкт-Петербурге, но весной 2024 года организаторы перенесли его в Москву.

Начало шоу запланировано на 20:00 по московскому времени, ожидается, что оно продлится не менее двух с половиной часов.

Ведущими вечера выступят популярный артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина — супруги вместе выйдут на сцену в роли конферансье.

Где смотреть прямую трансляцию

Увидеть шоу смогут не только присутствующие в зале, но и телезрители в разных странах.

В России прямую трансляцию финала проведет Первый канал — эфир начнется 20 сентября в 20:30 по московскому времени.

Специально под событие на Первом канале запланированы тематические выпуски программ: например, ток-шоу «Пусть говорят» выйдет днем и сразу после конкурса.

В остальных государствах-участниках трансляцию будут вести национальные телеканалы. Например, в Белоруссии шоу покажет канал «Беларусь 1», в Казахстане — «Первый канал Евразия», а на Кубе из-за разницы во времени (кубинское время на 7 часов отстает от московского) концерт решено показать не в прямом эфире, а с задержкой.

Кто участвует в конкурсе: список стран-участниц

В «Интервидении — 2025» примут участие 23 страны из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели, стараясь выбрать самых популярных исполнителей у себя на родине.

close Певец Shaman после жеребьёвки Международного музыкального конкурса «Интервидение» 2025 в национальном центре «Россия» Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

По условиям конкурса, песня может быть на любом языке (желательно — на национальном, а не на английском) и должна быть свежей (написанной не более чем за год до конкурса). Все выступления пройдут вживую, под аккомпанемент фонограммы «-1» (живой вокал с предзаписаной музыкой).

Список всех стран-участниц «Интервидения — 2025» и их представителей

Россия — певец Shaman с песней «Прямо по сердцу» выступит под № 9. Ярослав Дронов — выпускник Гнесинской академии музыки, прославившийся патриотическими хитами и мощным вокалом. Для «Интервидения» он выбрал более лиричную композицию, написанную известным продюсером Максимом Фадеевым. Клип на «Прямо по сердцу» уже показали в эфире российского телевидения, а сам артист описывает песню как «нежную, искреннюю и с русским размахом».

Белоруссия — певица Анастасия (Настя) Кравченко с лирической песней «Мотылек» (исполняется на русском языке). 20-летняя Кравченко — известная конкурсная певица: она была суперфиналисткой шоу «X-Фактор. Беларусь» и лауреатом фестивалей «Песня года Беларуси» и «Новая песня года». На «Интервидении» Настя выступит под номером 21.

Бразилия — семейный дуэт Лусиану Калазанс и Таис Надер выступят с песней Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью»), язык исполнения — португальский. Калазанс — композитор и мультиинструменталист, его супруга Надер — певица. Вместе они регулярно гастролируют по странам Латинской Америки, исполняя рок-музыку с бразильским колоритом.

Венесуэла — певец Омар Аседо с песней La Fiesta de la Paz («Праздник мира») на испанском языке. 37-летний Аседо — популярный в Венесуэле певец, композитор и продюсер в жанре латин-поп. На конкурсной сцене в Москве он появится под 17-м номером.

Вьетнам — певец Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong (вьетнамская легенда о юноше-герое Фудонге) на вьетнамском языке. 28-летний Дык Фук — один из ярких молодых артистов своей страны, победитель проекта «Голос Вьетнама». Его мощный голос и широкий диапазон позволили ему прославиться и в классическом, и в эстрадном жанрах. Во Вьетнаме песня, которую он привез на конкурс, уже стала хитом. Артист выступит в числе последних, под номером 20.

Египет — певец Мустафа Саад с песней Ben Elbanat («Среди всех девушек») на арабском языке. Мустафа Саад — настоящая легенда египетской поп-сцены, солист Каирского оперного театра и наставник молодых талантов. Его конкурсная композиция — нежная лирическая баллада о любви. Любопытно, что изначально Мустафа представил на конкурс другую песню, однако выяснилось, что она была записана более двух лет назад, что нарушает правила (напомним, требуется песня не старше года) — артисту пришлось экстренно заменить трек на песню «Среди всех девушек».

Индия — певец Раухан Малик с песней Ishq («Любовь») на языке хинди. Раухан — заметная фигура индийской сцены: рок-музыкант, основатель собственного лейбла и группы, сочетающей современную музыку с традиционными мотивами. В Москве он будет самым последним исполнителем, выйдя на сцену под №23.

Казахстан — певец Эмре (Ернар Садирбаев) с песней «Даланын нуры» («Свет степи») на казахском языке. Ернар выступит под седьмым номером. Казахстанский представитель прославился участием в российском шоу «Голос» в 2021 году: на «слепом» прослушивании к нему повернулись все наставники, и он попал в команду Димы Билана. Сейчас у исполнителя миллионы просмотров клипов в интернете, и на родине его считают одной из новых звезд поп-сцены.

Катар — певица Дана аль-Мир с песней Huwa Dha Anta («Это именно ты») на арабском языке. Дана аль-Мир — не только певица, но и директор музыкального института Music Lab Qatar у себя на родине. Ее номер прозвучит 12-м. По словам организаторов, композиция от Катара сочетает национальные мелодии с современным поп-звучанием и должна «зажечь» зал.

Кения — певица Наташа Санайпей Танде с песней Flavour («Вкус жизни»), исполненной на английском и суахили. Санайпей Танде — популярная кенийская поп-дива, начавшая карьеру после победы в телешоу талантов. Она также известна как теле- и радиоведущая. Ее зажигательный трек прозвучит в первой половине конкурса (под номером 6). Организаторы уверены, что африканский колорит в сочетании с современным ритмом произведет впечатление на публику.

Китай — певец Ван Си с песней «В пути» на китайском языке. Выпускник Шэньянской консерватории Ван Си считается одним из самых выдающихся молодых исполнителей в КНР. За мощный голос его на родине сравнивают с Элвисом Пресли. В конкурсе Китаю выпал 3-й стартовый номер — Ван Си появится на сцене одним из первых. В Китае выбранная им песня уже хорошо известна и любима публикой.

Колумбия — певица Нидия Гонгора с песней En los Manglares («В мангровых зарослях») на испанском языке. Представительница Колумбии выступит под номером 15. Изначально от Колумбии планировался дуэт Las Anez, но его участницы опровергли свое участие, назвав объявление недоразумением. После этого инцидента министерство культуры Колумбии извинилось перед оргкомитетом, и страной была оперативно выбрана новая конкурсантка — ею стала Нидия Гонгора, певица, исполняющая музыку в традиционном стиле пасифико (афро-колумбийский фольклор тихоокеанского побережья) .

Куба — певица Сулема Иглесиас Саласар с песней Guaguanco («Гуагуанко») на испанском языке. Сулема — известная кубинская джазовая вокалистка, чья карьера началась еще в 12 лет. Она выбрала для конкурса композицию в жанре гуагуанко, отражающем национальный кубинский колорит. Именно представительнице Кубы выпала честь открыть шоу — Сулема выступит первой, под № 1, задав тон всему конкурсу.

Киргизия — группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе») на киргизском языке. Nomad состоит из трех сольных исполнителей: Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева. Они объединяются специально для «Интервидения», чтобы представить лирическую поп-балладу с красивым трехголосьем. Nomad выйдут на сцену одними из первых — под № 2.

Мадагаскар — дуэт Denise & D-Lain с песней Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас») на малагасийском языке. 38-летний певец и гитарист Денис и 36-летняя певица Д-Лайн — супруги, которые уже несколько лет вместе покоряют африканскую сцену. Их зажигательные композиции популярны не только на Мадагаскаре, но и на всем африканском континенте. На «Интервидении» дуэт выступит 13-м по счету.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — певец Саиф аль-Али с песней Dawaa Lilalam («Призыв к миру») на арабском языке. Саиф Аль-Али — восходящая звезда ближневосточной поп-музыки. Его композиция, сочетающая арабские мелодии и современные ритмы, призвана донести послание мира со сцены. Артист выступит под 8-м номером.

Саудовская Аравия — певица Зейна Имад с песней Mojrad Ham («Просто переживаю») на арабском языке. 27-летняя Зейна Имад — новая звезда ближневосточной поп-сцены, которая начала карьеру с каверов в интернете, а теперь собирает миллионы просмотров своих клипов. На конкурсе она появится под номером 14. Ее песня о душевных переживаниях покажет лирическую сторону современной арабской музыки.

Сербия — Слободан Тркуля и группа Balkanopolis с песней «Три розочки», язык исполнения — сербский. Слободан Тркуля — известный сербский певец, мультиинструменталист и композитор, который виртуозно сочетает народные балканские инструменты с современным поп-роком. Его группа Balkanopolis уже много лет с успехом играет на фестивалях по всему миру и имеет награды, а главное — армию поклонников, в том числе и в России. Ожидается, что их выступление станет одним из самых энергичных на конкурсе, сербские артисты выступят под номером 18.

США — певица Vassy (Василика Карагиоргос). Участие США в «Интервидении» привлекло особое внимание, ведь ранее американцы не участвовали ни в нем, ни в «Евровидении». К тому же, буквально в последний момент началась чехарда с исполнителем. На момент публикации материала не было известно, какую песню исполнит Vassy, так как о ее поездке на конкурс объявили всего за три дня до его начала.

Неожиданная замена участника из США Изначально от США должен был выступать 41-летний R&B-певец и продюсер из Калифорнии Брэндон Ховард, но за три дня до конкурса он сообщил об отказе участвовать по «непредвиденным семейным обстоятельствам».



Организаторам пришлось срочно искать замену, и выбор пал на певицу Vassy. Она известна хитами Bad (с Дэвидом Геттой и Showtek) и Secrets (с Tiesto и KSHMR), которые стали международными клубными гимнами.

Таджикистан — певец Фаррух Хасанов с песней «Гори!» (исполняется на русском и английском языках). 27-летний Фаррух — яркий романтический голос таджикской эстрады, любит петь и на родном языке, и по-русски. Песня «Гори!», которую он представит (под номером 11), посвящена поискам настоящей любви и написана им самим. В 2024 году Хасанов стал победителем вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» и обрел широкую известность у себя на родине.

Узбекистан — певец Шохрух Ганиев с песней Sensan Sevarim (язык исполнения — узбекский). Организаторы до последнего держали интригу вокруг выбора песни Узбекистана — рассматривалось несколько хитов из репертуара Ганиева. Окончательный вариант композиции был раскрыт только в преддверии конкурса.

Эфиопия — певица Нетсанет Султан с песней Halaala («У всех на виду») на амхарском языке (официальный и один из самых распространенных языков Эфиопии) . Нетсанет Султан — молодая и перспективная африканская певица, соединяющая современные ритмы с традиционной музыкой Эфиопии. Она выступит под 16-м номером. Для конкурса была выбрана песня о надежде и единстве, отражающая настроение эфиопской молодежи.

ЮАР (Южно-Африканская Республика) — группа Mzansi Jikelele с песней Home («Дом») на английском языке. Название коллектива переводится примерно как «Всемирная Южная Африка», и в нем участвуют несколько певцов и музыкантов, представляющих разные этнические общины ЮАР. Их проникновенная песня «Дом» о родине и сплочении прозвучит под номером 19. На жеребьевке южноафриканские артисты привлекли к себе внимание, устроив небольшой импровизированный танцевальный флешмоб, — можно ожидать, что и конкурсное выступление Mzansi Jikelele будет зрелищным.

Как видно, география участников «Интервидения — 2025» очень широкая — от ближайших соседей России до далеких государств Латинской Америки и Африки.

Вместе с тем не все приглашенные согласились приехать. В частности, Азербайджан сначала фигурировал в списке потенциальных участников, но затем отказался на фоне обострения политических отношений между Москвой и Баку. По официальной версии, причиной стали «внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки». Флаг Азербайджана исчез из промо-материалов «Интервидения» еще в августе, а на пресс-конференции 20 августа организаторы подтвердили отсутствие этой страны в итоговом списке. Помимо Азербайджана, до последнего момента под вопросом было участие ОАЭ, но эмиратская сторона все же присоединилась к конкурсу.

Кто в жюри и как выберут победителя

Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено .

В жюри, по последним данным, войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, певцы или педагоги из этих государств.

close Клава Кока и Сергей Новиков во время жеребьёвки Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Национальном центре «Россия» Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Российскую сторону в жюри представляет известный продюсер Игорь Матвиенко. От Белоруссии приглашена генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер, от Египта — композитор и музыковед Мохсен Аль-Сайед Иисса, от Индии — продюсер Джан Ниссар Лоне, от Узбекистана — народный артист Мансур Ташматов, от Кении — ди-джей Пинье (DJ Pinye), от США — экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер.

Интрига с членом жюри от США Изначально от США в судейской коллегии должен был быть музыкальный продюсер Араз Мамед, но в качестве международного эксперта, а не как официальный представитель страны.



Однако 16 сентября на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что американцев в жюри не будет, а имя Араза Мамеда исчезло с сайта «Интервидения».



Ситуация изменилась на следующий день. 17 сентября на сайте конкурса появилась информация не только о замене участника от США, но и о том, что в составе жюри все же появится американский представитель — рок-музыкант Джо Линн Тернер, игравший в группах Rainbow и Deep Purple.

Формат голосования жюри будет похож на тот, что используется на «Евровидении»: эксперты по итогам всех выступлений присвоят баллы понравившимся песням (скорее всего, по 10-балльной или 12-балльной системе).

При этом членам жюри запрещено оценивать участника из своей страны , чтобы исключить конфликт интересов.

По сумме баллов определится победитель конкурса — тот, кто получит наибольший общий балл от жюри разных стран. Результаты объявят в финале вечера на церемонии награждения. Помимо главного приза — кубка и 30 млн рублей , — победитель получит почетный титул, а все остальные участники — памятные дипломы.

Итоги жеребьевки: кто когда выступает

Очередность номеров для выступлений определилась на официальной жеребьевке конкурса, которая прошла 12 сентября в Москве. Организаторы подошли к процессу творчески: каждая делегация вытягивала номер, наливая кипяток в специальную кружку из огромного «царь-самовара» — на донышке кружки проступало число, обозначающее порядковый номер страны.

close «Газета.Ru»

Участники из 23 стран впервые собрались вместе, чтобы познакомиться и обменяться впечатлениями. На церемонии присутствовали официальные лица (среди них начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков), а также посол конкурса, певица Клава Кока. Для гостей выступила этно-группа «Ay-Yola», а представители делегаций продегустировали русские угощения — баранки и чай из самовара.

Что такое конкурс «Интервидение»: немного истории

«Интервидение» — это международный песенный конкурс, родившийся еще в эпоху Холодной войны. Впервые его провели в 1960-х годах социалистические страны — как альтернативу «Евровидению».

Первые конкурсы проходили в разных странах Восточной Европы, а в конце 1970-х «Интервидение» переместилось в Польшу, в приморский город Сопоте. На конкурсе в 1978 году победу одержала Алла Пугачева (с песней «Все могут короли»), разделив первое место с исполнителем из Чехословакии. В 1980 году триумфатором стал Николай Гнатюк из СССР. В 1981-м конкурс прекратили из-за ввода военного положения в Польше.

Спустя много лет были предприняты попытки возрождения фестиваля. В 2008 году в Сочи прошел конкурс «Пять звезд. Интервидение» с участием 11 стран, где первое место заняла таджикская певица Тахмина Ниязова. Планировалось провести новый конкурс в 2014 году, однако тогда задумка не осуществилась. Лишь в 2023 году, после того как в феврале 2022-го Россию отстранили от участия в «Евровидении», было принято принципиальное решение организовать собственный международный фестиваль песни. Инициативу поддержало министерство культуры РФ, а президент Владимир Путин официально распорядился провести «Интервидение» осенью 2025 года.

«Интервидение — 2025» станет первым конкурсом за последние 15 лет под этой вывеской — а по сути юбилейным, 10-м за всю историю фестиваля.