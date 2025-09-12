Стало известно, кто откроет «Интервидение-2025»

Песенный конкурс «Интервидение» откроет Куба, а Россия выступит под номером 9

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» откроет Сулема Иглесиас Саласар – представительница Кубы, которая выступит в России с композицией Guaguancó. Об этом стало известно из Telegram-канала «Интервидения».

12 сентября в Национальном центре «Россия» началась официальная жеребьевка «Интервидения». Она проводится с помощью самовара. На момент написания данной новости известно, что Китай будет выступать под номером 3, Казахстан — под номером 7, Белоруссия — 21, а Россия — 9.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

На «Интервидении» Дронов исполнит композицию, написанную продюсером Максимом Фадеевым.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

