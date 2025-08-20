Азербайджан отказался от участия в «Интервидении»

Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение» из-за нехватки времени

Азербайджанский участник не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», сообщило азербайджанское агентство «Репорт».

«Азербайджан не примет участия в «Интервидении» в России.... В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки», — говорится в сообщении агентства.

По его данным, представитель Объединенных Арабских Эмиратов также пропустит музыкальный конкурс.

При этом в пресс-службе «Интервидения» заявили агентству РИА Новости, что ни Азербайджан, ни ОАЭ, о ч не направляли свое окончательное решение об участии организаторам конкурса.

Известно, что участие в конкурсе подтвердила 21 страна: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в сентябре 2025 года. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

Накануне была раскрыта дата продажи новой партии билетов на финал «Интервидения».

Что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале «Газеты.Ru».