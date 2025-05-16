«Интервидение–2025»: какие страны приедут на конкурс и кто будет представлять Россию

В 2025 году в Москве пройдет международный песенный конкурс «Интервидение». Его история началась еще в советские времена: в 1960-х годах в нем соревновались музыканты из стран соцлагеря. Сегодня «Интервидение» возрождается как наш ответ «Евровидению», и о своем желании поучаствовать заявили уже несколько десятков стран. Где и когда пройдет конкурс в 2025 году, какие исполнители на него приедут и кто будет представлять Россию — в материале «Газеты.Ru».

Когда и где пройдет «Интервидение 2025»

«Интервидение» — международный песенный конкурс, проводившийся еще в советские времена. Идея его возрождения возникла после того как Россия в 2022 году лишилась права участвовать в «Евровидении» из-за исключения из Европейского вещательного союза в связи с началом СВО. В 2023 году возобновить конкурс предложила министр культуры Ольга Любимова, а позже президент России Владимир Путин указом распорядился провести его в 2025 году.

20 сентября в Москве пройдет конкурс «Интервидение» в 2025 году

Изначально мероприятие планировали провести в Санкт-Петербурге, но организаторы изменили локацию. Шоу состоится на столичной площадке Live Арена, вмещающей до 11 тыс. зрителей.

Конкурс будет организован совместными усилиями национальных телерадиокомпаний стран-участниц. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечавший за подготовку сочинской Олимпиады 2014 года. Продвигать конкурс в других странах поручено Министерству иностранных дел РФ. Полномочия по выбору артиста, который представить на конкурсе Россию премьер-министр Михаил Мишустин возложил на Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

close wikipedia.org

«Если будет $1 млн гран-при, со всего мира приедут»: в РФ придумали альтернативу «Евровидению» Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложили... 17 ноября 16:40

Кто выступит на «Интервидении» от России

Россию на конкурсе «Интервидение» представит Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Об этом было объявлено 19 мая во время программы «Пусть говорят» на Первом канале. После этого Shaman вышел на связь с поклонниками и поблагодарил за оказанную ему честь.

Страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие. Это большая честь быть первым <…> Первым быть трудно, но и я не из робких. <...> Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое, я с вами Shaman (Ярослав Дронов)

Дронов рассказал, что исполнит песню на русском языке. Он поборется с другими исполнителями за главный денежный приз в 27 миллионов рублей .

Ярослав Дронов родился в семье музыкантов в Новомосковске и с четырех лет выступал в эстрадном коллективе «Ассорти». В юности будущий певец окончил музыкальную школу по классу народного пения и Новомосковский музыкальный колледж по специальности «руководитель народного хора». Высшее образование Дронов получил в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Зрители помнят певца Shaman еще по телепроектам «Фактор А» и «Голос», но настоящая слава пришла к нему в 2022 году, после выхода песен «Встанем» и «Я русский». В 2024-м Ярославу Дронову присвоили звание заслуженного артиста России.

Певец Shaman: кто такой Ярослав Дронов и как он стал знаменитым Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman — профессиональный музыкант с тремя... 27 июня 18:08

Участники «Интервидения» из других стран

В «Интервидении–2025» будут участвовать более 20 стран: участники БРИКС, государства СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. На момент публикации материала известно, что Киргизию на конкурсе представит трио NOMAD, а за Белоруссию выступит 21-летняя звезда шоу «X-фактор» Настя Кравченко. В остальных странах конкурсантов определят национальные вещательные компании, в основном на участие в «Интервидении» претендуют лидеры местных хит-парадов.

В ряде стран уже завершился отбор музыкантов для мероприятия, скоро о выбранных конкурсантах должны сообщить публике. Свое участие уже подтвердили:

Азербайджан,



Армения,



Белоруссия,



Бразилия,



Египет,



Индия,



Иран,



Казахстан,



Катар,



Кыргызстан,



Китай,



Куба,



ОАЭ,



Пакистан,



Саудовская Аравия,



Таджикистан,



Таиланд,



Туркменистан,



Узбекистан,



ЮАР.

По словам специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, представители оргкомитета вели переговоры об участии в «Интервидении» с исполнителями из США и ряда стран Европы. На сайте конкурса также говорится, что пока еще есть шанс на участие в этом году у музыкантов из Боливии, Венгрии, Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Сербии, Словакии и Эфиопии .

close Международный конкурс «Пять звезд. Интервидение», 2008 год Виктор Клюшкин/ИТАР-ТАСС

История конкурса

Конкурс «Интервидение» существовал еще в советские времена. Его история началась в 1950 году, когда страны Западной Европы вышли из Международной организации радиовещания и основали Европейский вещательный союз, именно он впоследствии стал организатором «Евровидения». СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Чехословакия создали международную организацию «Интервидение» и учредили собственный музыкальный конкурс.

Расцвет «Интервидения» пришелся на середину 60-х: с 1965-го по 1968-й его проводили в городах Чехословакии. На сценах Праги, Братиславы и Карловых Вар выступали певцы из социалистических стран Европы.

Победителями становились чехословацкие артисты Карел Готт (он выиграл конкурс дважды) и Эва Пиларова, болгарская певица Лили Иванова.

В 1968 году к составу стран-участников присоединились Австрия, Бельгия, Испания, ФРГ и Швейцария. Казалось, что «Интервидение» набирает обороты, но уже через год фестиваль ушел в тень из-за «Пражской весны» периода политической либерализации в Чехословакии в 1968 году, закончившегося вводом в страну советских танков.

В 1977 году конкурс возобновили, теперь «Интервидение» проводили в польском городе Сопот. В 1979-м первое место поделили между Аллой Пугачевой, исполнившей песню «Все могут короли», и чехословацким певцом Вацлавом Нецкаржем. Через год главную награду получил Николай Гнатюк из Советского Союза – он разделил первенство с представителями Чехословакии и Финляндии.

Уже через четыре года, в 1981 году проведение конкурса снова отменили: на этот раз повлияло объявление военного положения в Польше, введенное на фоне забастовок и массовых протестов. В начале 80-х конкурс пытались провести сразу в нескольких городах, в том числе в Москве, но в итоге фестиваль просто закрыли.

В современной России конкурс «Интервидение» пытались возродить в 2008 году. Фестиваль, получивший название «Пять звезд. Интервидение», организовали в Сочи, тогда на сцене выступили конкурсанты из 11 стран. Первое место присудили певице из Таджикистана Тахмине Ниязовой с песней «Занги телефон». Через год Владимир Путин выступил с инициативой провести «Интервидение» в рамках сотрудничества со странами ближнего зарубежья и Центральной Азии. По намеченному плану фестиваль намеревались провести в Сочи в 2014 году, но тогда проведение мероприятия перенесли на неопределенный срок.