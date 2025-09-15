«В 12 лет отец взял меня на заказное убийство». Почему «Общак» — один из страшнейших сериалов года

15 сентября в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Общак. Главная ОПГ России» — об одноименной группировке, действовавшей в 1980–2000-х годах на Дальнем Востоке и впоследствии вдохновившей Юрия Быкова на криминальную драму «Лихие». «Газета.Ru» объясняет, что делает «Общак» одним из самых страшных и при этом поучительных доков года.

Наверное, у каждого из нас в детстве был тот счастливый момент, когда родители позволяли не идти в школу. Свадьба старшей сестры, карантин в классе, -35°C за окном — причина, даже не самая радостная, зачастую уходила на второй план, если можно было прогулять уроки и не получить за это ремня. Подобная возможность в 1990-х выпала и 12-летнему Евгению с Дальнего Востока — будущему герою документального хита «Общак. Главная ОПГ России». Пропустить занятия ему разрешил отец Павел, которому нужна была помощь по работе. Работа у Павла была необычная — убивать людей за деньги.

Прогуляв в тот день школу, Евгений приобщился к семейному делу и стал пособником киллера. Спустя годы оба родственника оказались в тюрьме. Причем показания против Евгения дал его родной отец.

Okko в последнее время зарекомендовал себя как флагман российской документалистики — доков онлайн-кинотеатр выпускает много, и выстреливает почти каждый из них. Выходят они как без явного повода («Черкизон. Ад и рай новой России», «На крючке: Когда звонит мошенник»), так и в рамках поддержки художественных проектов сервиса («Быть цыганом»). Последний вариант, по ощущениям, даже более выигрышный: зрители, приобщившиеся к экранизации, затем нередко стремятся узнать, как оно было на самом деле, — а поклонники документального жанра нет-нет, да и добираются до киноверсии интересующих их событий.

В идейном смысле «Общак», премьера которого приурочена к выходу второго сезона «Лихих», работает таким же образом. Но в некотором роде играет с сериалом Юрия Быкову злую шутку.

Не поймите неправильно: Быков — любовь; «Лихие» — не просто прекрасное шоу, но одно из лучших в современной российской истории; Артем Быстров и Евгений Ткачук — люди, благодаря которым хочется идти учиться актерскому мастерству. Однако в контексте «Общака» сериал смотрится как диснеевская «Русалочка» на фоне оригинала Ганса Христиана Андерсена — безусловным шедевром, ради сохранения зрительской психики лишенным абсолютного ужаса, что был в первоисточнике. И это ни разу не претензия к «Лихим» — просто когда ты смотришь кино, даже самое жуткое, ты все равно понимаешь, что это кино. А вот в случае с реальными историями реальных людей, которые к тому же звучат из первых уст, спрятаться от суровой реальности уже некуда.

Киллер Евгений со страшной судьбой (ставший прообразом персонажа сериала Быкова) — далеко не единственный герой «Общака», который покажется зумерам, росшим в спокойные времена, чем-то из ряда вон. Авторы дока проделали действительно выдающуюся журналистскую работу, взяв интервью, например, у другого бывшего участника ОПГ «Общак», который стал членом преступной банды после гибели родной матери — от рук, собственно, членов той же банды. Или шансонье, который будто бы упал в детстве в чан с блатными песнями — и до сих пор восхищается главарем группировки Евгением Васиным по кличке «Джем». Или родителей молодой художницы, которые в злополучный зимний вечер 2001 года отпустили дочь в кафе «Чародейка», где бандиты тогда устроили зверский теракт, унесший ее и другие невинные жизни.

Такие сюжеты (а их тут, опять же, с десяток) невозможно выдумать, пугающую харизму бандитов и боль в глазах жертв невозможно так сыграть — будь ты хоть Быковым с Ткачуком, хоть Скорсезе с Брандо.

«Лихими», если выносить за скобки чисто кинематографические восторги, хотелось восхищаться еще и по той причине, что сериал (в отличие от условной «Бригады») честно и без прикрас показывал 90-е — времена, конечно, интересные, но страшные и в которые не хочется возвращаться. «Общак», думается, ставит в этом вопросе финальную точку.

И, да: если вам когда-нибудь захочется прогулять занятия, пусть причиной тому станет просмотр дока об одной из самых жутких ОПГ в истории России. Чтобы больше не прогуливать занятия никогда.

Документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России»

Дата премьеры: 15 сентября 2025 года

Количество серий, продолжительность: 3 серии по примерно 30 минут

Режиссер: Владислав Кузнецов

Продюсеры: Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Владимир Тодоров, Гавриил Гордеев, Сергей Шишкин, Виктория Стрельчук

Сценаристы: Арина Макаренко, Игорь Залюбовин

В кадре: Вадим Курасов, Данил Сергеев, Игорь Надеждин и другие

Где смотреть: Okko