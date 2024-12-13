Как не стать «мамонтом». «На крючке» — сериал года о главном биче России

13 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «На крючке: Когда звонит мошенник». Четырехсерийное расследование раскрывает, как устроены схемы телефонных преступников, укравших у россиян 250 млрд рублей только за прошлый год, и объясняет, как защититься от таких афер. «Газета.Ru» — о проекте, предвещающем массовое исчезновение «мамонтов» в России.

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Есть у нас и еще одна плохая новость, теперь уже для всех телефонных мошенников: с сегодняшнего дня им будет на порядок труднее обманывать честных россиян. 13 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера мини-дока «На крючке: Когда звонит мошенник» — универсального пособия, на которое, есть ощущение, стоит потратить около полутора часов, чтобы потом не потратить около миллиона рублей, став жертвой аферистов.

Предвестником проекта Владимира Тодорова (главный редактор Lenta.Ru, сценарист и продюсер «На крючке») стало пятимесячное расследование, включившее в себя непосредственное внедрение в ряды преступников и доскональное изучение схем их работы. В процессе создания документалки авторы записали более 20 часов эксклюзивных интервью с психологами, специалистами по кибербезопасности Сбера, жертвами махинаций и — что самое важное — самими мошенниками.

Все это, справедливости ради, могло оказаться если не выкриком в пустоту, то для очень узкого круга — документальный жанр в России до сих пор маловостребован, хоть и регулярно пополняется классными даже по международным меркам работами. Так что, решая вопрос зрительского интереса, создатели «На крючке», не исключено, отчасти вдохновлялись тактикой антигероев своего же расследования. Это как минимум объясняет тот факт, что док, посвященный важной, но потенциально скучноватой теме, идеально маскируется под художественный триллер, — ты вроде смотришь новую часть «Поймай меня, если сможешь», но к финальным титрам приходишь с полным пониманием, как противодействовать в том числе самым хитрым схемам.

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В центре сюжета «На крючке» — истории Саши и Вики. Он — молодой офисный работник, в одно (не)прекрасное утро ставший жертвой телефонной мошенницы и лишившийся всех сбережений. Она — та самая телефонная мошенница, в одно прекрасное утро оставившая без денег очередную жертву. Пока Саша в исполнении Адама Ларина («Трудные подростки») пытается дать преступникам отпор, поэтапно разбираясь в структуре их работы, Вика (абсолютно чудесная Диана Бронникова из «Двух холмов») окунается в свое прошлое, где она, вчерашняя студентка, в поиске легких денег согласилась обманывать доверчивых людей — и теперь ненавидит себя, но боится соскочить. Прототипами главных героев стали реальные люди: ставший жертвой аферы россиянин, а также бывшая мошенница из кол-центра, оставившая преступную деятельность и нашедшая в себе смелость раскрыть всю внутреннюю кухню.

Сериал с первых минут удивляет своим драйвовым темпом и чутким отношением к каждой секунде, потраченной зрителем. Зумерские шутки здесь мгновенно сменяет некартонная драма, художественные сцены — точечные комментарии специалистов, историю появления телефонного мошенничества в России — жуткие кейсы реальных людей. Следуя за Сашей и Викой, док не только рассказывает все о способах защиты от мошенников и структуре их работы (как попасть в этот «бизнес» и какие схемы используют преступники — все эти детали подробно раскрыты в фильме), но также сбивает с ног статистикой и фактами. Чисто для затравки — каждый день преступники звонят россиянам по 20 млн раз, за 2023 год им удалось похитить около 250 млрд рублей (!), а центром мошенничества является Украина. В числе других действующих лиц истории — коррумпированные силовики, СБУ, воры в законе, нейросети, а также прочие «фермеры», «скрипты», «холодильники» и «клоузеры».

Ну и, конечно, те самые «мамонты» — которым не повезло попасться на крючок до 13 декабря.

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Документальный сериал «На крючке: Когда звонит мошенник»

Дата выхода: 13 декабря 2024 года

Продолжительность: 4 серии по ~25 минут

Авторы: Владимир Тодоров, Анастасия Евтушенко, Гавриил Гордеев, Антон Кораблев, Федор Тимофеев, Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом), Максим Скрябин, Анатолий Наймушин, Ирина Куманяева, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Светлана Сонина, Валерия Мосиенко

В ролях: Диана Бронникова, Адам Ларин и другие

Где смотреть: Okko