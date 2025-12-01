Прощайте, Toyota и BMW: драконовский утильсбор вступил в силу

С 1 декабря вступил в силу новый порядок расчета утильсбора на иномарки

С 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза большинства иномарок для личного пользования выросла от трех-пяти тысяч рублей до нескольких миллионов. О том, что стало с импортом автомобилей в Россию из-за реформы утильсбора, – в материале «Газеты.Ru».

Постановление правительства об изменении порядка исчисления утилизационного сбора на автомобили вступило в силу в понедельник, 1 декабря 2025 года. Одно из основных нововведений, предусмотренных документом, – отмена льготного утильсбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые гражданами для личного пользования. Раньше за новый автомобиль в возрасте до трех лет нужно было заплатить 3,4 тыс. рублей, а за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

С 1 декабря же за такие машины гражданам придется уплачивать утильсбор по ставкам для коммерческих фирм: он составит сотни тысяч или даже миллионы рублей.

Сбор рассчитывается путем умножения базовой ставки в 20 тыс. рублей на коэффициент, который зависит от рабочего объема и мощности двигателя. Для электрических машин и последовательных гибридов, где двигатель внутреннего сгорания (ДВС) не связан с колесами, будет учитываться пиковая мощность — 30-минутная отдача электромотора или сумма мощностей нескольких моторов.

Помимо утильсбора, осталась и таможенная пошлина, которая исчисляется в зависимости от рабочего объема двигателя и возраста автомобиля.

Через месяц снова повысят

C 1 января уже 2026 года утильсбор на автомобили вырастет во второй раз — в рамках принятого в 2024-м поэтапного увеличения тарифов. «Национальный автомобильный союз» ожидает, что с новыми ставками «утиля» бюджет России будет терять ежегодно до 300 млрд рублей из-за недополученных доходов.

Впрочем, первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что правительство не планирует совсем закрывать российский авторынок от иномарок с помощью утильсбора. По его словам, главная задача изменений заключается в создании условий, при которых локальное производство будет экономически выгоднее прямого импорта .

Такой подход соответствует мировой практике и направлен на поддержку отечественных предприятий, а не на ограничение доступа на рынок иностранных автомобилей, указывал вице-премьер.

Как вводили повышенный утильсбор

Нынешняя реформа утильсбора стала одной из самых спорных инициатив правительства за последнее время. С ее критикой выступали как профессиональные участники рынка, так и эксперты. Например, министр финансов России Антон Силуанов также высказывался о ежегодном падении доходов бюджета на 440 млрд рублей из-за этого нововведения.

После того, как проект постановления правительства стал доступен для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных актов,

он получил рекордное количество официальных, то есть подтвержденных через Госуслуги, дизлайков от граждан — 132,3 тыс. против 695 лайков.

Благодаря этому вступление в силу нового порядка перенесли с ранее запланированного 1 ноября на 1 декабря, но содержание постановления правительства не поменялось.

На фоне приближающегося искусственного замораживания импорта в России возник ажиотажный спрос на подержанные иномарки с доставкой .

В октябре 2025 года 12% всего российского авторынка пришлось на автомобили, ввозимые неофициально из-за рубежа, сообщал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. За месяц на учет в России встало 19,7 тыс. таких машин – рекордное количество с апреля 2022 года.

А таможни на Дальнем Востоке с 27 ноября перешли на круглосуточную работу, чтобы оформить максимальное количество машин по старым правилам, объявила Федеральная таможенная служба.

В ожидании роста цен на авторынке также резко выросли продажи новых машин: в октябре было продано 171,2 тыс. автомобилей — рекорд за последние 3,5 года.

При этом стоимость автомобилей за последние три месяца по фактической цене сделки выросла на 20% из-за отмены скидок и программ поддержки. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Какие машины больше не привезут

Новый порядок начисления утильсбора ударит прежде всего по популярным иномаркам среднего класса, которые россияне завозили из-за рубежа. В частности, речь идет о корейских кроссоверах Hyundai Santa Fe и Palisade, мощных версиях Hyundai Tucson и Kia Sportage, а также о китайском бестселлере Geely Monjaro.

Среди подержанных (старше трех лет) машин мощнее 160 л.с. в январе-сентябре 2025 года наибольшим спросом у россиян также пользовались BMW 5 Series, Subaru Levorg, Kia Sorento и Kia Carnival. Среди новых (в возрасте до трех лет) россияне чаще всего везли по каналам альтернативного импорта Geely Monjaro, Toyota RAV4, Toyota Highlander, BMW X3 и Geely Coolray.

В частности, за ввоз нового Toyota RAV4 с базовым мотором 2.0 россиянину с 2026 года придется уплатить дополнительные 900 тыс. рублей утильсбора, а за BMW X5 — дополнительные 2,6 млн рублей.

«Утиль» настроен таким образом, что самое маленькое подорожание идет на машины с мотором до 2 литров, мощностью до 250 л.с. и в возрасте до трех лет », — объяснял «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль», занимающейся поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи, Дмитрий Рогов.

При этом, например, у Toyota, по словам автоэксперта Олега Мосеева, только 3,5–4% альтернативного импорта приходилось на машины мощностью до 160 л.с.

Какие машины останутся

Однако в целом в модельном ряду глобальных автопроизводителей есть значительное число автомобилей с моторами, мощность которых не достигает отметки в 160 л.с. Их можно будет ввезти в Россию для личного пользования по прежним льготным ставкам .

Среди таких машин — кроссоверы Mazda CX-30 и CX-50 из Китая с 150-сильными двигателями, компактный кроссовер Honda Vezel, корейский седан Hyundai Elantra, а также Nissan Qashqai и базовые версии немецких иномарок — например, BMW 3 Series или Audi Q3.

Актуальными для ввоза также останутся малолитражки Suzuki Baleno, Toyota Belta, Mitsubishi Outlander.