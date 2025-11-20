Выяснилось, какие иномарки выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета утильсбора. Льготный тариф сохранится только для машин мощностью до 160 л.с. О том, какие автомобили выгодно привезти в Россию из Китая или Южной Кореи, «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Сейчас в Россию из Китая будут хорошо везти автомобили Mazda. Это модели 3, CX-5, CX-50 и CX-4. Все с двухлитровыми моторами до 160 л.с. и классической автоматической коробкой передач. Возраст таких машин обычно до пяти лет», — сказал Рогов.

Что касается южнокорейского рынка, здесь преобладают автомобили премиальных марок. Не грозит повышенный утильсбор моделям Audi Q2 и Q3 с двухлитровыми дизельными двигателями. В документах указана мощность 150 л.с., но у мотора хороший потенциал для тюнинга. В модельной линейке Volkswagen есть модель Jetta с турбомотором 1.4 л (147 л.с.), а также кроссовер Tiguan c дизельным силовым агрегатом.

Не придется платить повышенный утильсбор и за «корейские» BMW X1 и BMW 2 Series Active Tourer с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем. Мотор надежный и проверенный временем. Ему можно сделать чип-тюнинг, который поднимет мощность с 136 до 170-190 л.с., сказал специалист.

