Путин: мораторий на штрафы в отношении застройщиков будет отменен

Путин попросит не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков

Правительству РФ давалось поручение не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Об этом российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года», — отметил российский лидер.

По словам Путина, этот мораторий работает достаточно долго.

» <...> я попрошу правительство этих мораториев не продлевать», — подчеркнул глава Государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пообещал расширить семейную ипотеку на вторичный рынок.