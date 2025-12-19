Путин: мораторий на штрафы в отношении застройщиков будет отменен

Правительству РФ давалось поручение не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Об этом российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось, он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года», — отметил российский лидер.
По словам Путина, этот мораторий работает достаточно долго.
» <...> я попрошу правительство этих мораториев не продлевать», — подчеркнул глава Государства.
19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя три часа эфира.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее Путин пообещал расширить семейную ипотеку на вторичный рынок.