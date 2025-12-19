На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура обвинила таможенников в доначислении утильсбора россиянам

Генпрокуратура: россиянам доначислили утильсбор из-за плохой работы таможни
Кирилл Брага/РИА Новости

Генеральная прокуратура России при проверке Федеральной таможенной службы выявила нарушения в ее работе, которые привели к доначислению утилизационного сбора и пени на автомобили, ввезенные гражданами в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Так, ненадлежащая проверка поданных гражданами расчетов привела к последующему доначислению утилизационного сбора, возложении дополнительной финансовой нагрузки в виде пеней. Речь идет о транспортных средствах, ввезенных в нашу страну из Армении и Казахстана», — отмечается в сообщении ведомства.

Также таможенные органы несвоевременно давали оценку действиям граждан, ввозивших автомобили для перепродажи под видом машин для личного пользования, указали в Генпрокуратуре.

По результататам системного анализа деятельности ФТС по взиманию утильсбора Генпрокуратура внесла представление главе ФТС и взяла ситуацию на контроль. Таможенной службе предложено скорректировать работу на данном направлении и обеспечить необходимый контроль и методическое руководство над таможенными управлениями в регионах.

Ранее стало известно, что в 2026 году в России рекордно подорожают автомобили с пробегом.

