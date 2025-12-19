На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп объяснил, покроет ли европейский кредит в €90 млрд расходы Киева

Политик Килинкаров: европейский кредит не покроет расходов Киева
Shutterstock

Кредит в размере €90 млрд не покроет военных расходов Украины, а лишь обеспечит функционирование государства. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Деньги выделяются на два года. Они восполнят дефицит бюджета Украины, но об усилении военной компоненты говорить не приходится. <...> На войну и функционирование государства необходимо более 100 миллиардов евро в год. Судя по всему, у Европы таких денег нет», — констатировал политик.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Известно также, что Словакия, Венгрия и Чехия не согласовали использование средств ЕС для финансирования Украины, и поэтому для них решение ЕС не будет нести финансовых обязательств.

Ранее в Госдуме заявили о провале «партии войны» в Европе.

