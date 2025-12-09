На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили, надолго ли сохранится НДС в 22%

Песков: сейчас нет понимания, как долго НДС может оставаться на уровне 22%
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Решение об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% обоснованно и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — сообщил представитель Кремля журналистам.

При этом он добавил, что на данный момент нет понимания, как долго ставка НДС будет сохраняться на таком уровне.

8 декабря президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам выразил надежду, что повышение НДС до 22% является временным решением.

По его словам, это решение поддержал как Центробанк, так и Минфин. Глава государства отметил, что при выборе из всех инструментов повышение налога на добавленную стоимость было «честнее, прямее и надежнее». Путин добавил, что из-за повышения НДС нужно, чтобы никакие структуры «не уходили в тень», чтобы все работало легально, и соответствующие доходы поступали в бюджет страны.

Повышение НДС в России до 22% произойдет 1 января 2026 года, при этом для социально значимых товаров сохранится льготная ставка 10%. Экономист Николай Кульбака предупредил россиян о стремительном росте цен на товары в стране из-за изменений в налоговом законодательстве.

Ранее экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году.

