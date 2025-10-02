Экономист предложил россиянам смириться с повышением НДС в 2026 году

Повышение налога на добавленную стоимость на 2% в 2026 году не сильно повлияет на жизнь россиян, заявил «Газете.Ru» профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«НДС включается в цену продукции — цены на продукцию вырастут. И, по крайней мере, повышение НДС не способствует снижению инфляции. Минфин говорит успокоительные слова о том, что повышение НДС на 2% — вклад в инфляцию. Это не борьба с инфляцией, это борьба за то, чтобы пополнить бюджет. Пополнение бюджета перекладывается на покупателей, на конечного потребителя. НДС сидит в любом товаре. На мой взгляд, [повышение налогов это] неприятно — с этим надо смириться. Никакого сверхъестественного события не произошло. Если СМИ не будут раздувать истерию, то тихо-мирно прокатит», — сказал он.

Берзон также объяснил, как налоговая инспекция и ФАС регулируют рост цен.

«Все производители будут теперь НДС платить на 2% больше. И производителям ничего не остается делать — есть государственный закон, есть налоговая инспекция, которая будет контролировать, как производители платят НДС. Федеральная антимонопольная служба может предъявить претензии. Я единственный товаропроизводитель и, соответственно, и у меня нет конкурентов. И я могу цену взвинтить на сколько угодно, потому что никто больше такого товара в России не производит. С этим ФАС борется. Если мы живем на конкурентном рынке, я условно говорю, я производитель велосипедов, вы производитель велосипедов, велосипеды у нас с вами примерно одного качества, и вот эти 2% коснутся и вас, и меня. И если вы будете повышать цены, вам никто не запрещает — повышайте цены, но только если кто-то из конкурентных производителей начнет свои цены взвинчивать, то выиграют те, которые не накручивают лишних цен. Народ сам не будет покупать [необоснованно дорогие товары], когда есть два товара, один стоит 100 рублей, а другой стоит 120. Любой нормальный человек равных по качеству товаров, конечно, купит тот, который стоит дешевле», — сказал он.

До этого Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в нем заложены изменения в налоговый кодекс. Правительство одобрило проект министерства, ставка НДС вырастет на 2% и составит 22% в 2026 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя повышение налогов, заявила, что в бюджетной политике появилась «предсказуемость» — и это позитивный фактор. Она также сравнила ситуацию с 2019 годом, когда в предыдущий раз повышали налоги. По ее словам, нет оснований считать, что НДС переложится в рост цен.

