Моди подарил Путину «Песнь Бога»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в социальной сети X, что преподнес президенту России Владимиру Путину экземпляр древнеиндийского эпоса «Бхагавад-гита» на русском языке.

«Учения Гиты вдохновляют миллионы людей по всему миру», — отметил индийский премьер.

«Бхагавад-гита» («Песнь Бога») представляет собой философский диалог между принцем Арджуной и богом Кришной и является одним из наиболее известных и почитаемых текстов индийской философии.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. До этого Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Индийскую столицу украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам города проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в Нью-Дели развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

