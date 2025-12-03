Путина в Нью-Дели будут охранять при помощи дронов и снайперов

Многоуровневая система безопасности, включая беспилотники и глушители связи, сформирована в Нью-Дели на время визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным журналистов, на всех маршрутах в Индии, по которым будет двигаться российский лидер, проводятся проверки. Из специально созданного центра управления будет обеспечиваться круглосуточное наблюдение при помощи дронов. На маршрутах будут дежурить снайперы.

Источники телеканала сообщили, что «пятислойный контур безопасности» будет активирован сразу, как только самолет Путина приземлится в Нью-Дели. Президента России будет в том числе охранять национальная гвардия Индии и полиция Нью-Дели.

Официальный визит Владимира Путина в Индию запланирован на 4-5 декабря. В графике президента в том числе стоит встреча с президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны подпишут ряд межведомственных и коммерческих документов. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.